L' orrore nella Repubblica Centrafricana | in 30mila in fuga dalle violenze

Padova - in sposa a nove anni : ?orrore nella comunità musulmana : Sono stati i suoi stessi genitori a metterla nelle mani dell'orco. L'hanno data in sposa a lui, un 35enne di fede musulmana che ha abusato di lei sessualmente. La vittima di questo matrimonio combinato è una bimba di nove anni che vive con la propria famiglia nel Padovano ormai da diverso tempo e che ha avuto il coraggio di raccontare degli abusi e delle violenze ai medici dell'ospedale. Adesso, come racconta il Messaggero, per le ...