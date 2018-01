Lorenzo Riccardi Uomini e Donne | ancora complimenti per Virginia | la reazione delle

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e Donne - scatena i dubbi di Nilufar e nuove critiche (Trono Classico) : Lorendo RICCARDI sempre più protagonista del trono classico di Uomini e Donne : il corteggiatore è pazzo di Sara Affi Fella pur continuando a non dichiararsi?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:43:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e Donne : si dichiara a Sara Affi Fella? (Trono Classico) : Lorendo Riccardi sempre più protagonista del trono classico di Uomini e Donne : il corteggiatore è pazzo di Sara Affi Fella pur continuando a non dichiara rsi?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:02:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 5 gennaio : Lorenzo Riccardi si dichiara per Sara? : Registrazione Uomini e Donne , trono classico. Anticipazioni del 5 gennaio : Paolo Crivellin fa la sua scelta? Il tronista potrebbe però ricevere un no....(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi : sarà amore? (Trono Classico) : Uomini e Donne , Anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella e Nilufar Addati: svolta in studio! Maria De Filippi nota un dettaglio importante nell'ultima registrazione.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - beccato a guardare Virginia Stablum : "Le ha fatto una lastra" : Lorenzo Riccardi è uno dei corteggiatori più popolari di questo nuovo trono di Uomini e donne , sarà davvero il prossimo eliminato? Le minacce da parte di Sara non mancano...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:03:00 GMT)

VIRGINIA STABLUM/ Uomini e donne : in studio arrivano anche gli apprezzamenti di Lorenzo Riccardi : L'ex di Ignazio Moser, VIRGINIA STABLUM , è pronta a conquistare tutti a Uomini e donne e Nicolò Brigante non bastasse, ecco arrivare anche il corteggiatore Lorenzo , cosa succederà?(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:38:00 GMT)

Lorenzo RICCARDI/ Uomini e donne - tra Sara e Nilufar : un "gioco" che finirà presto? : LORENZO RICCARDI è uno dei corteggiatori più popolari di questo nuovo trono di Uomini e donne , sarà davvero il prossimo eliminato? Le minacce da parte di Sara non mancano...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 14:32:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - pronto a fare la sua scelta? : Lorenzo Riccardi è uno dei corteggiatori più popolari di questo nuovo trono di Uomini e donne , sarà davvero il prossimo eliminato? Le minacce da parte di Sara non mancano...(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 13:15:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - Sara o Nilufar? Per il pubblico "prende in giro entrambe" : Lorenzo Riccardi tra sorprese e un nuovo scontro con le troniste a Uomini e donne, Sara Affi Fella pazza di lui? Gianni Sperti non ha dubbi e rilancia facendo notare alcune cose, quali?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 19:45:00 GMT)