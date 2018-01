Lombardia | Salvini a Maroni | se lasci lincarico in Regione non puoi fare altro

Salvini a 24Mattino : "Maroni? Se lasci la Lombardia - in politica non puoi più fare nulla" : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale tanto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro". A dirlo è Matteo Salvini, Segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Luca Telese e Oscar Giannino nel corso della ...

Lega - Salvini avverte Maroni : Se lasci la Lombardia - non puoi più fare nulla : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro". Matteo Salvini lo mette subito in chiaro. E, dopo il passo indietro di Roberto Maroni, rinvendica la scelta di Attilio Fontana quale prossimo candidato al Pirellone. "È una decisione che ho preso io - ha spiegato a 24 Mattino - Silvio Berlusconi lo incontrerà presto".La ...

Lombardia - Salvini a Maroni : se lasci il ruolo non puoi fare altro : "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia che vale molto di più di tanti ministeri evidentemente in politica non puoi più fare altro". A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando il passo indietro di Roberto Maroni ai microfoni di Radio 24.

Lega - Salvini stronca Maroni"Nessun futuro politico a Roma" "Lascia la Lombardia? È arrivato" : Il giorno dopo l'annuncio di Roberto Maroni di non ricandidarsi per la corsa alla Regione Lombardia il segretario della Lega Matteo Salvini stronca ogni futuro politico per Maroni a Roma Segui su affaritaliani.it

Lombardia - Salvini : sì - Fontana presidente : 11.13 L'ex sindaco di Varese Attilio Fontana sarebbe "assolutamente" adatto a fare il presidente della Lombardia al posto di Roberto Maroni. Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha assicurato ai microfoni di "6 su radio 1" spiegando che il suo nome "è un'ipotesi". "Si tratta di proseguire il buon lavoro di questi 20 anni.Quindi le scelte personali sono scelte personali.Le rispetto,ci mancherebbe altro ma - ha detto il nostro dovere è ...

Lombardia - Maroni non si ricandida. Salvini : 'Fontana adatto' : ... l'auspicio che possa lavorare bene per altri cinque c'è ma - ha aggiunto - quando ci sono in ballo scelte personali, private penso la politica abbia il dovere di fare un passo indietro". Per il ...

Lombardia - MARONI LASCIA/ Attilio Fontana candidato contro Mariastella Gelmini? Matteo Salvini : “una ipotesi” : Roberto MARONI LASCIA, niente Elezioni Regionali LOMBARDIA per "motivi personali", Attilio Fontana sfida Mariastella Gelmini come sostituto. il commento di Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:33:00 GMT)

Dopo la nottata Salvini conferma Maroni lascia - Fontana candidatoRegionali - "caos" in Lombardia : Maroni lascia? Salvini: "Sono dispiaciuto", ma quando sono in ballo vicende personali "la politica deve fare un passo indietro". Fontana? "Adatto per quel ruolo" Segui su affaritaliani.it

Nuovo simbolo Forza Italia/ ‘Silvio Berlusconi Presidente’ - vertice Arcore con Salvini : svolta in Lombardia? : Nuovo simbolo Forza Italia: "Berlusconi presidente", è la scritta che campeggia sul logo che verrà presentato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Annegano i "delfini"(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 16:50:00 GMT)

Berlusconi-Salvini - intesa vicina sui collegi. Maroni valuta di non candidarsi in Lombardia : Oggi all’ora di pranzo ci sarà il vertice ad Arcore. I prossimi si faranno in altri luoghi, a cominciare dalla sede della Lega a via Bellerio, tanto per non far passare l’idea che a dare le carte è sempre e solo il Cavaliere. Ma intanto bisogna fare in fretta. Così il leader della Lega rientra un giorno in anticipo dalle vacanze a Bormio con la fig...

Berlusconi-Salvini - intesa vicina sui collegi. Maroni valuta di non candidarsi in Lombardia : Oggi all'ora di pranzo ci sarà il vertice ad Arcore. I prossimi si faranno in altri luoghi, a cominciare dalla sede della Lega a via Bellerio, tanto per non far passare l'idea che a dare le carte è ...