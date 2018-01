Lombardia | Maroni | ora per me nuova vita

Salvini a Maroni : dopo Lombardia - nulla : 11.23 "Se lasci il tuo incarico in Regione Lombardia, che vale molto di più di tanti ministeri, evidentemente in politica non puoi più fare altro". Così il segretario della Lega Salvini a Radio 24, all'indomani dell'annuncio di Maroni che non si ricandiderà alla Regione. Fontana? Una mia scelta, credo che Berlusconi lo abbia visto o lo veda oggi. Guardando alle politiche: prossimo summit con Berlusconi e Meloni a casa sua in via Bellerio? ...

Berlusconi : 'Vincereremo - punto al 45%. Maroni non avrà ruoli nel governo. In Lombardia valutiamo Gelmini' : ... ha poi tagliato corto l'ex premier replicando a Matteo Renzi che ieri aveva definito un ritorno di Berlusconi al governo 'una minaccia per l'economia'. Nello scrivere che il centro destra si ...

Lega - Salvini stronca Maroni"Nessun futuro politico a Roma" "Lascia la Lombardia? È arrivato" : Il giorno dopo l'annuncio di Roberto Maroni di non ricandidarsi per la corsa alla Regione Lombardia il segretario della Lega Matteo Salvini stronca ogni futuro politico per Maroni a Roma Segui su affaritaliani.it

Elezioni Lombardia - il centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa

Maroni non si ricandida alla presidenza della regione Lombardia : Il consiglio nazionale della Lega ha ufficializzato Attilio Fontana, ex sindaco di Varese. Ma restano i dubbi di Forza Italia con Berlusconi preoccupato per i rischi di una sconfitta della coalizione ...

Maroni : "Non mi ricandiderò in LombardiaCon Di Maio l'Italia sarebbe come Spelacchio" : Il governatore Roberto Maroni, annunciando il suo passo indietro dalla Regione Lombardia, lancia una stoccata a livello nazionale al M5s. "So cosa significa la responsabilità di governo e per questo ho paura che arrivi a governare Luigi Di Maio, che per me è una Raggi al cubo"

Grandi manovre per il voto : Maroni lascia la Lombardia : Il governatore della regione non si ricandida con la Lega alla presidenza; decisione, dice, condivisa con Salvini e Berlusconi. Resta a disposizione. Per il Pirellone in campo l'ex sindaco di Varese ...

Maroni dice addio a Lombardia e guarda a Roma : io so governare : Milano, 8 gen. (askanews) 'Se Maroni ha fatto una cosa del genere è perché è sicuro di ottenere in cambio qualche cosa di importante' per la sua carriera politica. Spiega così, una fonte leghista che conosce bene il presidente della Regione Lombardia, i contorni della rinuncia dell'ex ministro dell'Interno e del Welfare a ricandidarsi …

Lombardia - Maroni non si ricandida al Pirellone «per motivi personali». Lega : «Correrà Attilio Fontana» : Il governatore ha spiegato durante una conferenza stampa le motivazioni che lo hanno spinto a ritirarsi dalla corsa alle Regionali. Intanto, il «parlamentino» della Lega ha ufficializzato la candidatura dell’ex sindaco di Varese, Attilio Fontana