Lei ha il lupus | lui le chiede di sposarlo e organizza il matrimonio lo stesso giorno

(Di martedì 9 gennaio 2018) Nicole ha sposato il fidanzato Danny meno di due ore dopo aver risposto "sì" alla sua proposta di. La ragazza inglese soffre di, una condizione che viene aggravata dallo stress, così, per sollevarla dall'ansia dei preparativi per il, Danny hato tutto da solo, senza che lei sapesse niente.La coppia era di ritorno da un viaggio a Disney World, quando, al ritorno a casa, hanno notato delle luci sul vialetto."Sai quanto ti amo, giusto?", le ha sussurrato Danny alle spalle, mentre lei cercava di capire cosa stesse accadendo. "Pensavo che i genitori di Danny avessero decorato la casa per Natale", ha raccontato Nicole alla Bbc, "Ma Danny mi ha preso per mano e ho notato un grande tendone nel cortile. Le nostre famiglie ci aspettavano all'esterno".Lui l'ha condotta dentro il tendone, dove ad attenderli c'erano tutti i loro amici e parenti. A ...