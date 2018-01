Lega - Salvini stronca Maroni"Nessun futuro politico a Roma" "Lascia la Lombardia? È arrivato" : Il giorno dopo l'annuncio di Roberto Maroni di non ricandidarsi per la corsa alla Regione Lombardia il segretario della Lega Matteo Salvini stronca ogni futuro politico per Maroni a Roma Segui su affaritaliani.it

Leader della Lega? Meglio Matteo Salvini di Roberto Maroni. Non ci sono dubbi, almeno per Maurizio Pessato, presidente di Swg intervistato da Affaritaliani.it. "In questa fase Salvini rappresenta la Lega e...

Accordo tra l'Ugl e la Lega di Matteo Salvini. Per il sindacato è l'ultima tappa di un viaggio nelle anime del centrodestra : Prima la stagione che ha strizzato l'occhio a Forza Italia, con Renata Polverini alla guida. Poi quella nazionalista a fianco di Giorgia Meloni e ora l'Accordo con la Lega di Matteo Salvini. È la parabola dell'Ugl, il sindacato da sempre vicino alla destra, che negli ultimi dodici anni ha toccato tutte e tre le anime di quel mondo. Meglio, le tre gambe per usare un'espressione in voga nel centrodestra che si prepara al voto del 4 marzo. A ...

Accordo Lega-Berlusconi - Salvini detta le condizioni : "Le candidature sono l'ultimo dei problemi, ma l'intesa la chiudiamo. Alle nostre condizioni, ma la chiudiamo". Lo afferma, in un'intervista a 'Repubblica', il leader della Lega M atteo Salvini che ...

Salvini pesca il jolly : la Lega vuole candidare Bagnai - il professore anti euro : Secondo quanto riporta il Messaggero , Matteo Salvini vorrebbe offrire una candidatura al professore di Politica economica all'Università D'Annunzio di Chieti. Non una novità assoluta: in estate era ...

Lupi : “Lega ha tolto il nome nord dal suo simbolo? Ha fatto bene. Ma no a Salvini leader della coalizione” : “Credo che Di Maio debba preoccuparsi dello sbando totale del M5s quando governa. L’albero di Roma è il simbolo di un’incapacità di governo, di una Roma che è non è più capace di alzare la testa, nonostante la forza dei cittadini romani”. Maurizio Lupi al termine della conferenza stampa di insediamento della direzione regionale di “Noi con l’Italia” ha risposto così alle accuse di Di Maio verso il ...

nella terra della Lega senza il "Nord" sono giovani, arrabbiati e circondati i nuovi militanti della Lega di Matteo Salvini, la generazione che si appresta a sostituire in Parlamento la vecchia guardia di Umberto Bossi. Secessione, Padania, Roma ladrona, Parlamento del Nord non sono parole d'ordine...

Matteo Salvini - Lega : ecco il nuovo simbolo del Carroccio : Come annunciato da tempo, Matteo Salvini ha presentato il nuovo simbolo del Carroccio: addio Nord, resta soltanto Lega. Nel logo, anche la dicitura ' Salvini premier '. Una soluzione che, c'è da ...

Lega : ok al simbolo senza la scritta "Nord" con Salvini premier : Il consiglio federale della Lega ha approvato il nuovo simbolo elettorale, che non prevede più la dicitura "Nord" e aggiunge lo slogan "Salvini premier" accanto al tradizionale simbolo di Alberto da ...

Lega - il nuovo simbolo è senza “Nord”. Ma ha 2 parole in più : “Salvini premier” : Matteo Salvini ha presentato il nuovo simbolo della Lega: via la parola “Nord”, resta lo stemma di Alberto da Giussano e si aggiunge “Salvini premier“. Una svolta nazionale formalizzata dal consiglio federale del partito, in assenza però del fondatore Umberto Bossi. Per il segretario, Matteo Salvini è l’inizio della campagna elettorale per conquistare la guida del governo, nel 2018. “Con oggi – ha detto in ...

Il nuovo Carroccio di Salvini è solo Lega : obiettivo 20% : Da forza del Nord a movimento Nazionale. La Lega muta nel suo dna, un’evoluzione darwiniana fortemente cercata da Matteo Salvini. Il leader del Carroccio completa oggi un percorso di rottura che ha ridato vita ad un partito che era stato…Continua a leggere →

La Lega cambia simbolo : senza "Nord" e con "Salvini premier" - : Il Consiglio federale del Carroccio ha approvato il nuovo contrassegno elettorale del partito. Una scelta, annunciata dal leader nelle scorse settimane, per suggellare la svolta nazionale. Unico voto ...

La Lega ha un nuovo simbolo : al posto di 'Nord' c'è 'Salvini presidente' : La Lega ha un nuovo simbolo, senza la scritta 'Nord'. Il consiglio federale del Carroccio ha approvato il nuovo stemma con il quale si presenterà alle prossime elezioni...