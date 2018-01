Lecce | è quasi fatta | il primo colpo arriva a sorpresa | tutti i dettagli

Lecce - Strambelli si allontana : ecco cosa è accaduto Video : Possono esultare i suoi contestatori e possono essere felici coloro ai quali non era proprio scesa giù l'esultanza di #Strambelli in occasione di quell'ormai famoso #Lecce-Fidelis Andria sotto la Curva Nord e ripetuta in Lecce-Matera. Erano stati tantissimi i commenti relativi a questa presunta trattativa, soprattutto sui social, negli ultimi giorni: quasi tutti erano negativi. In pochi, infatti, preferivano guardare alle qualita' del ...

Lecce - fine anno da capolista e trequartista nel mirino : qual è la verità? Video : Bella gara quella di Trapani, con occasioni da una parte e dall'altra. Entrambi i mister recriminano e sono convinti che la propria squadra avrebbe meritato la vittoria: è il bello del calcio. Queste le dichiarazioni di Liverani, mister del Lecce [Video], ai microfoni di Rai Sport: Credo che oggi la squadra abbia fatto una gara importante. Ho contato almeno 6-7 parate straordinarie del loro portiere, meritavamo i tre punti. I miei giocatori mi ...

Lecce e gli spettri : non delude solo il risultato - c'è dell'altro Video : Il giorno dopo e a sangue freddo, ci si rende conto che non delude soltanto il risultato di Paganese- Lecce [Video], match che si conclude con il punteggio di 1-1 ed il #Lecce che si rammarica. Anzi, paradossalmente il risultato è il problema minore. Infatti, sia nei bar che sui social stamattina si parla della questione - prestazione. È da almeno 2-3 gare che il Lecce non convince per niente sul piano del gioco espresso e, anzi, sembra di ...

Lecce - gol fantasma nel finale - è polemica social : 'era dentro' - ecco la verità Video : Il #Lecce pareggia al Marcello Torre di Pagani e non convince. Restano delusi gli oltre 400 tifosi arrivati per sostenere la squadra [Video]. Anzi, sono tanti i tifosi che contestano l'approccio alla gara da parte della squadra di mister Liverani. I giallorossi entrano in campo con poche idee, quasi come se fossero stanchi, eppure arrivano da una settimana di riposo. A Pagani vince la noia per larghi tratti ed il Lecce scintillante delle ...

Stop Lecce : tutti giù - ma a cosa è servito il riposo? Vincono solo i 400 tifosi Video : Passi il pareggio sul complicato campo del Racing Fondi, passino le prestazioni bruttine quando alcuni big erano acciaccati e la squadra non riposava da tempo, ma dopo la settimana di riposo si pretendeva di più. Altro che riposata, la squadra sembra stanca, spossata, senza idee. È un'involuzione pericolosa. Il pareggio contro una modestissima Paganese con pochissime palle gol create dai giallorossi, non può essere la strada giusta per la ...

Calciomercato Lecce - c'è la concorrenza per un obiettivo Video : Il #Calciomercato si avvicina e le indiscrezioni si moltiplicano. Nel campionato di #Serie C, ci sono diverse societa' pronte ad investire per rafforzare la propria squadra in vista della seconda parte della stagione. Di certo, tra queste c'è il Catania che potrebbe intervenire sul mercato per acquistare un bomber viste le difficolta' della squadra siciliana in fase offensiva: se si toglie l'exploit di Pagani in cui il Catania ha segnato 5 reti, ...

Serie C girone C : nella classifica delle squadre più in forma il Lecce è terzo Video : Anche quest'anno il girone C di Serie C [Video] è molto avvincente. Sono tante le squadre ben costruite che puntano in alto. Per il primo posto sono tre le squadre candidate: #Lecce, Trapani e Catania. Non mancano, poi, le outsider: tra tutte, c'è il Siracusa che continua il suo splendido periodo di forma e ieri è riuscito a imporsi sul difficile campo del Bisceglie con il risultato di 1-0 è la sesta vittoria dei siciliani fuori casa. Una ...

Trapani- Catania - l'arbitro è Leccese - tifosi imbestialiti : 'dov'è la logica?' Video : Polemiche, tensione, limitazioni per la trasferta [Video] e chi più ne ha più ne metta: Trapani- #Catania è soprattutto questo. A 48 ore dal match, la tensione si evidenzia non solo nelle due citta', ma anche e soprattutto sui social network attraverso i commenti dei tifosi. Tantissime polemiche Gia' nei giorni scorsi, l'apertura della trasferta ai soli tesserati della provincia di Catania [Video] aveva creato tantissime polemiche, stavolta la ...

Attento Lecce - Fondi tappa durissima : i numeri sono paurosi - ecco perchè Video : Il #Lecce è pronto alla sfida contro il Racing Fondi che a questo punto della stagione diventa molto importante e delicata. Infatti, sulla carta, nel sedicesimo turno del campionato di Serie C [Video], il Lecce avra' proprio la gara più difficile delle tre pretendenti al primo posto. Il Trapani giochera' in trasferta contro la Fidelis Andria che seppur sia in grande ripresa alla prima con il nuovo mister in panchina ha vinto 5-1 ad Agrigento ...

Serie B : è già mercato - Lecce su un ex nazionale - un presidente tuona - 'via tutti' Video : Per il Palermo, doveva essere la partita per la conferma della propria leadership, nel #campionato di #Serie B. Una vittoria avrebbe consentito ai rosanero di riprendersi il primato nella classifica generale e avrebbe allontanato le polemiche relative all'istanza di fallimento [Video]. Pesante sconfitta interna del Palermo Invece contro il Cittadella il Palermo, dopo una buon inizio di gara non è riuscito a contenere la spinta degli ospiti che ...

Sterminio Lecce : è inverosimile quello che sta accadendo in campo - ecco perchè Video : Oggi, sabato 11 Novembre, si gioca il quattordicesimo turno del girone C del campionato di Serie C [Video]. Le sorprese non mancano gia' dai primi risultati. Il Rende ha sorprendentemente vinto sul campo del Monopoli, per 1-0 grazie al gol di Rossini. Così il Monopoli conferma il suo momento poco entusiasmante: dopo la sconfitta a Catanzaro, arriva la seconda sconfitta consecutiva. Assurdo anche quello che è accaduto a Matera, dove il Trapani ...

