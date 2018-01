Le foto della neve nel deserto del Sahara

Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare - il ritorno in tv con Gian Pietro Liegi e la sfida della malattia (foto e video) : La presenza di Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Rai1 al via dall'8 gennaio, ha rappresentato un grande onore per la regista Francesca Archibugi, che ha potuto affidare al pluripremiato attore uno dei ruoli chiave del suo Romanzo a puntate per Rai1. CAST E PERSONAGGI DI Romanzo Famigliare, LA SERIE DI RAI1 CON VITTORIA PUCCINI E GUIDO CAPRINO Giancarlo Giannini in Romanzo Famigliare è Gian Pietro Liegi, ...

Golden Globe 2018 - ecco i vincitori della 75esima edizione. Da Meryl Streep a Nicole Kidman - tutte le foto del red carpet : ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri‘ è il film vincitore della 75esima edizione dei Golden Globes. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito ‘La forma dell’acqua‘ di Del Toro e ha vinto il primo premio come miglior film drammatico. Inoltre due dei suoi protagonisti, Frances McDormand e Sam Rockwell, si sono aggiudicati i premi rispettivamente come miglior attrice e come ...

Citroen C3 Elle : l'eleganza femminile conquistata dal carattere unico della limited edition foto : Gli interni, ispirati al mondo dell'interior design e dei viaggi sono curati e di qualità. I sedili propongono il rivestimento Curitiba Grey, con impunture dei sedili "Cherry Pink", mentre la fascia ...

Le foto esclusive della chiesa che Mons. Di Donna fece costruire in Madagascar : Fortunatamente non si sono registrati interventi significativi causati dai botti di fine anno Condividi Tweet Anonimo soccorritore salva pensionato da malore Cronaca mer 3 gennaio Mentre era in coda ...

Le ALTERazioni fotografiche che raccontano Ischia e le meraviglie della sua luce. : Di Meglio, avvocato nella vita con la passione politica e dell'impegno civile, è fotografo per passione da anni, avendo esposto nelle migliori sedi e gallerie d'Italia, tra Napoli, Pavia e Torino, ...

Biella : Wildlife Photographer of the Year - il meglio della fotografia naturalistica a Palazzo Ferrero : Grande affluenza di pubblico alla mostra Wildlife Photographer of the Year : curata da E20progetti e dall'associazione Stilelibero la rassegna è ospitata da Palazzo Ferrero Miscele Culturali e ...

Mihajlovic - il messaggio della figlia Virginia ma quel fidanzato… [foto] : 1/16 Foto Instagram ...

Arte e architettura nel volume “Architettura della fotografia“ : Milano, 5 gennaio 2018 – Racconta il rapporto fra la fotografia d’Arte e l’architettura il libro “architettura della fotografia” pubblicato di recente. Il volume illustra la fotografia d’Arte di Paolo Grassi evidenziando i punti di contatto con l’architettura. Identici gli elementi strutturali, funzionali ed estetici. Il testo mette a raffronto i linguaggi fotografici, artistici e architettonici a [...]

Incidente sull'autostrada A21 - distrutta una famiglia della costa azzurra : i bimbi avevano 2 e 7 anni foto : Hanno un volto e un nome le vittime dell'Incidente sull'autostrada A21. Sono Wilfrid Kornatowski, 32 anni, la moglie Sabrina, 29 anni, i due figli, Nolhan, 7 anni, e Lina, 2 anni, oltre al fratello ...

La tempesta Eleanor flagella il Nord Europa : in Germania è allarme per l’esondazione del Reno e della Mosella [foto] : 1/6 LaPresse/PA ...

Laura Freddi è mamma/ foto - è nata Ginevra : grande gioia della showgirl e di tutti i suoi fan! : Laura Freddi è diventata mamma, nella giornata di ieri è nata la piccola Ginevra, ecco la Fotografia con il fiocco rosa e l'estrema gioia della conduttrice romana.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:29:00 GMT)

