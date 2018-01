Lavoro - Poletti : le buone riforme danno buoni frutti : Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , ha ricordato, invece, che la "progressiva uscita dalla crisi economica ha consentito di riportare in alto il numero assoluto di italiani occupati. ...

Lavoro : Poletti - buone riforme danno buoni frutti : ... 'indicano che si è fatto un altro passo nella direzione giusta e che si rafforzano le tendenze positive di medio-lungo periodo, in linea con il consolidamento della crescita dell'economia: su base ...

Camusso vs Poletti : "Sul Lavoro un disastro". Lui : "Ingiusto" : Le misur e dei Governi Renzi e Gentiloni sul lavoro hanno provocato "un disastro". L'affondo è del leader della Cgil, Susanna Camusso , che non usa mezzi termini per bocciare, ancora una volta, il ...