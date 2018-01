Lavoro | cala la disoccupazione giovanile | record dal 2012

Lavoro : +65mila occupati a novembre - disoccupazione giovani cala al 32 - 7% : Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni a novembre scende al 32,7% in calo di 1,3 punti rispetto a ottobre. Lo rileva l’Istat spiegando cherispetto a novembre 2016...

Lavoro : disoccupazione cala all'11% - il minimo dal 2012 : Positivo anche il dato sulla disoccupazione giovanile che scende al 32,7%: -1,3 punti su mese,-7,2 punti su anno. E' il tasso più basso da 6 anni"/> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; ...

Lavoro - Inps : in dieci mesi crescono i posti ma calano i contratti stabili : Nei primi dieci mesi del 2017 sono stati attivati, comprese le trasformazioni, 1,33 milioni di contratti a tempo indeterminato con un calo del 2,7% sullo stesso periodo 2016. Lo rileva l'Inps nell'...

Cnr - i precari si calano dal tetto : “La ricerca è appesa a un filo”. Poi incontrano Grasso : “Il vostro Lavoro è il futuro del paese” : “La ricerca pubblica è appesa un filo”. Per questo oggi un gruppo di ricercatori del Cnr si sono calati dal tetto della sede di piazzale Aldo Moro a Roma, restando appesi a settanta metri dal suolo. “Dopo un mese di occupazione delle sede centrale e di altre sedici sedi in tutta Italia, siamo arrivati a questo gesto, perché la nostra protesta a favore della stabilizzazione, prevista dal decreto Madia, non ha mai avuto ...

Lavoro - richieste sussidi alla disoccupazione calano più delle attese : (Teleborsa) - Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 dicembre. I 'claims' sono diminuiti di 11 mila unità a 225 mila rispetto alle 236 mila ...

Lavoro - richieste sussidi alla disoccupazione calano più delle attese : Scendono più delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione in USA nella settimana al 9 dicembre. I "claims" sono diminuiti di 11 mila unità a 225 mila rispetto alle 236 mila riviste della ...

Lavoro - tasso occupazione under 35 cala di 10 - 4 punti da crisi : Roma, 11 dic. (askanews) - Nel 2016 il tasso di occupazione per i 15-34enni è diminuito di 10,4 punti rispetto al 2008, a fronte di un aumento di 16 punti per i 55-64enni e di 1,5 punti per i 65-...

Lavoro - Istat : “A ottobre disoccupazione stabile a 11 - 1%. Quella giovanile cala al 34 - 7% - il minimo da giugno 2012” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è rimasto stabile all’11,1% già registrato nel mese di settembre. Diminuisce invece la disoccupazione giovanile. Per la fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso si è attestato al 34,7%, il livello più basso da giugno 2012 e in calo di 2,5 punti su ottobre 2016 e di 0,7 punti su settembre. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi dall’Istat, che precisa come la stabilità dell’occupazione nell’ultimo ...

Lavoro - disoccupazione stabile all'11 - 1%. Cala quella giovanile : Si conferma stabile il tasso di disoccupazione in Italia. A ottobre, segnala l'Istat, il dato si è attestato all'11,1%, invariato rispetto a settembre, risultando in linea con le attese degli analisti.

Raggi : ok copertura Centrale e al Lavoro su vele Calatrava : Roma, 25 nov. (askanews) Il sindaco di Roma Virginia Raggi non si pente di aver detto no alle Olimpiadi e rivendica altri progetti a cui il Campidoglio punta 'senza indebitare la città', tra cui ha ...

Lavoro agile per il Comune di Reggio Calabria : ...di supportare le responsabilità genitoriali dei dipendenti e nello stesso tempo di abbattere di fatto le barriere che i lavoratori disabili tra l'altro incontrano nell'impatto con il mondo del Lavoro.

Giappone - produzione cala meno di attese - mercato Lavoro resta forte : Si contrae, ma meno delle attese, la produzione industriale Giapponese in settembre, ma le imprese prevedono un rimbalzo in ottobre, confermando dunque l'economia su un sentiero di espansione.

COMMISSIONE ANTINDRANGHETA AL Lavoro - IL VIDEO - Calabria Reportage : ... Calabria flash • Calabria News • Reggio Calabria • Senza categoria • Spettacoli Premio ' Penna d'oro' al produttore televisivo ed editore Graziano Tomarchio 4 luglio 2017 ...