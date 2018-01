Laura Pausini | Festival di Sanremo | confermerà la sua presenza?

Laura Pausini a Sanremo 2018 - invitati tra gli ospiti anche Liam Gallagher e Sting : l’annuncio di Claudio Baglioni : Ci sarà anche Laura Pausini a Sanremo 2018, se lei vorrà: Claudio Baglioni ha concluso così la sua prima conferenza stampa da direttore artistico e co-conduttore della 68a edizione del Festival. Negli ultimi minuti della lunga conferenza stampa di presentazione che si è tenuta al Casinò di Sanremo è arrivata la conferma degli inviti avanzati dal direttore artistico ad una serie di artisti italiani ed internazionali. "Noi confermiamo. ...

Essere fan di Laura Pausini ai tempi dei social : 5 consigli per sopravvivere all’assalto quotidiano : Essere fan di Laura Pausini ai tempi dei social non è facile. Potrebbe sembrare un problema secondario, eppure esiste chi fonda la propria vita in base alle risposte ricevute o mancate da parte di un'artista che si è guadagnata una fama mondiale con la sua estrema semplicità. Non passa giorno in cui non si leggano polemiche di dubbio spessore ma, si sa, ognuno esprime le proprie ragioni secondo il punto di vista per cui schierarsi diventa ...

SANREMO 2018/ Iniziato il toto-ospiti : da Laura Pausini a Ligabue - le prime indiscrezioni : SANREMO 2018, premio speciale per Milva? L'appello di Cristiano Malgioglio. Dall'8 gennaio la vendita dei biglietti: come acquistarli. Le ultime notizie e gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Il toto-nomi degli ospiti di Sanremo 2018 - da Laura Pausini a Ligabue e J-Ax e Fedez : chi salirà sul palco dell’Ariston? : Manca sempre meno all'inizio della kermesse canora per eccellenza, e sul web impazza già un toto-nomi sui primi ospiti di Sanremo 2018. I super ospiti della 68° edizione del Festival di Sanremo prenderanno parte alla manifestazione musicale dal 6 all'11 febbraio prossimi, al Teatro Ariston di Sanremo. Il nome più vociferato è quello di Laura Pausini, dopo l'indiscrezione di Chi, che potrebbe essere confermato nei prossimi giorni. La cantante ...

Qual è il titolo del nuovo singolo di Laura Pausini? Sondaggio sullo spoiler #NED : Il titolo del nuovo singolo di Laura Pausini è sempre più un rebus. L'attesa sta diventando snervante, ma presto ci saranno risposte più chiare in merito al ritorno in musica dell'artista di Solarolo. Intanto, continuano gli indizi sibillini sulla sua pagina ufficiale, che continuano ad appassionare i fan desiderosi di conoscere almeno il titolo del singolo che arriverà a breve. Quel che è certo è il tour con il Quale supporterà il nuovo ...

Laura Pausini torna con un nuovo album di inediti : ecco cosa succederà tra poco : Che Laura Pausini sia una delle cantanti italiane più apprezzate a livello mondiale, questo è fuori discussione. E' davvero la donna dei record: prima donna al mondo ad essersi esibita allo Stadio San Siro nel 2007, per replicare nel 2016 con il Simili World Tour, passando per il 2009 con il grande concerto evento dedicato alle popolazioni terremotate "Amiche per l'Abruzzo", dove lei è stata portavoce principale del progetto. La cantante di ...

SANREMO 2018/ Al via il 6 febbraio : Laura Pausini super ospite? Prezzi e info dei biglietti : SANREMO 2018: la kermezze musicale prenderà il via il 6 febbraio dal Teatro Ariston. Prezzo e info dei biglietti dell'evento condotto da Claudio Baglioni.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:08:00 GMT)

L’indizio sul nuovo singolo di Laura Pausini gioca sul verbo dire : quale sarà il titolo? : Il nuovo singolo di Laura Pausini sta per arrivare. Questa sembra l'unica certezza dei prossimi impegni dell'artista romagnola, che continua a rilasciare indizi sul suo ritorno in musica dopo l'enorme successo di Simili. L'artista continua a rilasciare indizi sibillini che non aggiungono niente di quanto non si conoscesse già, eppure esiste una parola che ricorre in ognuna delle anticipazioni che Laura Pausini ha voluto rilasciare per i suoi ...

Tutti i nuovi dischi del 2018 da Giorgia a Laura Pausini : Milano. Alla vigilia del nuovo anno, anticipiamo alcune delle novità discografiche previste nei prossimi mesi. In questo periodo riparte la macchina della musica italiana per risvegliare il mercato dei cd e del vinile che è particolarmente toccato dalla crisi economica…Continua a leggere →

Laura Pausini sarà giudice a X Factor Spagna : Nuovo impegno televisivo per Laura Pausini che prossimamente sarà giudice ad X Factor Spagna! Un nuovo album, un tour mondiale e un nuovo programma televisivo. Si preannuncia un 2018 denso di impegni per Laura Pausini, l’artista italiana più conosciuta ed ascoltata al mondo. Laura Pausini giudice a X Factor Spagna ¡Felicidades al #TeamPausini por ser el ganador de #LaVozMexico! @LauraPausini @tenorluisadrian https://t.co/ZT8eLGj6CJ ...

Laura Pausini giudice pure ad X Factor Spagna. L’Italia snobbata : Laura Pausini Ennesimo incarico da giudice in un talent show per Laura Pausini. Ebbene sì, la cantante romagnola si appresta a sedere sulla poltrona da giurata della quarta edizione di Factor X, la versione spagnola di X Factor, che Telecinco manderà in onda nel corso del 2018. Un ruolo, quello del giudice, certamente non nuovo all’interprete di Solarolo, che all’estero ha avuto modo di rivestire a più riprese diventando una sorta di ...

Settori e prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma : al via la prevendita generale su TicketOne : Sono stati comunicati i Settori e i prezzi dei biglietti per Laura Pausini al Circo Massimo di Roma, nel 2018 per un doppio concerto-evento che anticiperà la tournée mondiale, in programma per il 21 e per il 22 luglio. Al via oggi, giovedì 21 dicembre, la prevendita generale su TicketOne.it dopo la pre-sale esclusiva anticipata riservata agli iscritti al Fan Club ufficiale di Laura Pausini. Oltre ai biglietti di posto semplice, saranno ...

Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo : date concerti - prezzi e biglietti : Laura Pausini ha annunciato due grandissimi e imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma in luglio 2018. Quindi partirà per un tour mondiale durante tutta la prossima estate. Ecco di seguito date, info su prezzi e dove acquistare i biglietti. SCOPRI LE ALTRE NOVITA’ MUSICALI Laura Pausini Roma 2018 Circo Massimo con due concerti È un Natale pieno di regali per i fan di Laura Pausini. L’artista di Solarolo infatti ha prima ...

Laura Pausini sarà tra i giudici di X-Factor nella prossima edizione (ma non in Italia) : Nuovo cd, nuovo tour e nuova avventura televisiva: i prossimi mesi, per Laura Pausini, saranno all'insegna del ritorno da protagonista nello scenario musicale, dopo un periodo in cui la cantante romagnola si era fatta vedere poco in Italia in quanto impegnata a comporre il nuovo album e a fare da giudice a "La Voz México". Proprio nelle ultime ore, tuttavia, l'interprete di Invece no si è resa protagonista di due importanti ...