L' alcol provoca 7 tipi di cancro

(Di martedì 9 gennaio 2018) Secondo uno studio, pubblicato il 3 gennaio sulla rivista Nature, il consumo di bevandeiche aumenterebbe il rischio di sviluppare 7di tumori per via di una sostanza tossica liberata dall’alcool durante il processo di assimilazione nell’organismo. La ricerca pubblicata sul Nature Lo studio ha messo in luce che quando si bevonoici nel corpo viene prodotta una sostanza, l’acetaldeide, che danneggia il DNA delle cellule staminali determinando un aumento del rischio di sviluppare il. I ricercatori sono giunti a queste conclusioni somministrando dell’diluito a dei topi di laboratorio e utilizzando sofisticate tecniche di indagine come il sequenziamento del DNA e l’analisi cromosomica per evidenziare il “danno genetico” cagionato dall’acetaldeide nei piccoli roditori. La ricerca ha messo in luce che alcune forme tumorali si sviluppano a causa di danni alle ...