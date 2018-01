L' alcol è più pericoloso del previsto | provoca 7 tipi di cancro

Calcolato il numero primo più grande della storia - è lungo 118 chilometri : Pace ha scoperto il suo numero primo record nell'ambito del progetto Great Internet Marsenne Prime Search, con il quale centinaia di volontari si dilettano in tutto il mondo a cercare numeri primi. ...

#Capodanno a piedi a Napoli dove l'alcol fa più vittime dei botti : Napoli, 2 gen. (askanews) Il bilancio dei feriti a Napoli per i botti di Capodanno è calato. Ma sale, tristemente, il numero di giovani ricoverati in coma etilico. E' l'amara sintesi del passaggio tra ...

Autostrade - esposto all’Anac : “Si verifichi correttezza dei calcoli delle tariffe : italiani rischiano di pagare due miliardi in più” : Gli aumenti delle tariffe di Autostrade per l’Italia sono basati su ipotesi di lavoro corrette per il periodo 2013-2038? O forse rischiano di far pagare agli automobilisti due miliardi in più per effetto di costi di investimenti, spese generali e fondi imprevisti gonfiati? Spetterà all’Anac chiarire una spinosa questione che tocca nel vivo gli italiani, preoccupati da nuovi rincari nei pedaggi 2018. I senatori pentastellati Andrea ...

La chitarra di Malcolm Young non suona più : addio ad una stella della musica : “Come chitarrista, compositore e visionario, era un perfezionista e un uomo unico”. Lo ricordano così gli ex colleghi. Malcolm Young degli Ac/Dc è morto. “Con profonda tristezza che Ac/Dc deve annunciare la morte di Malcolm Young. Malcolm, insieme ad Angus,…Continua a leggere →

Scaglia il furgone contro la vetrina del pub che non gli serve più alcol : rom scarcerato : 'Come si può picchiare in quel mondo un ragazzo ubriaco che non si regge in piedi? E soprattutto, come mai era ubriaco in quel modo? Chi gli ha dato da bere fino a quell'ora?'. Ma il gesto di ...

alcolici - brutte notizie per gli appassionati : uccide i nuovi neuroni - le donne più vulnerabili : Cattive notizie per gli amanti del bicchiere. Un team di ricercatori americani ha scoperto che l’alcol uccide le cellule staminali nel cervello degli adulti. Si tratta di cellule potenti, che creano nuovi neuroni e sono importanti nel preservare una normale funzione cognitiva. A spiegarlo su ‘Stem Cell Reports’ sono i ricercatori dell’University of Texas Medical Branch (Utmb) di Galveston, che hanno condotto uno studio ...

Bonus Renzi più alto - maggiorato. Se cresce busta paga c'è taglio. Stipendio netto - calcolo : Confermato ed esteso il Bonus di 80 euro nella nuova Legge di Stabilità: si alzano le soglie di reddito e aumentano i beneficiari

I calcoli a mente non servono più. 'La matematica a scuola va insegnata col pc' : Nel mondo reale puoi usare il machine learning o l'analisi statistica per misurare e analizzare risultati. Scegliere quale opzione funziona meglio caso per caso è complicato e questo tipo di ...