L' aggiornamento della legge sui vaccini obbligatori

Dannoso l’aggiornamento di gennaio su Google Pixel e Pixel 2 - a seconda della modalità : L'aggiornamento con la patch di sicurezza di gennaio non ha giovato alla salute di Google Pixel e Pixel 2, che hanno preso a soffrire di alcuni rallentamenti (almeno a ridosso delle unità su cui si è provveduto ad installare manualmente il pacchetto). I lag si manifestano in particolare al lancio delle applicazioni ed a cavallo delle animazioni di sistema. La miglior soluzione al problema sarebbe attendere l'arrivo dell'OTA e lasciar perdere ...

ASUS ZenFone 3 Max : arriva l'aggiornamento che introduce la versione 4.0 della ZenUI : ASUS ZenFone 3 Max si aggiorna e riceve la versione 4.0 della ZenUI. Siete curiosi di scoprire quali sono le novità del nuovo firmware?

ASUS ZenFone 4 Pro riceve un aggiornamento che migliora le prestazioni della fotocamera : ASUS ZenFone 4 Pro riceve un aggiornamento con miglioramenti alla batteria e alla fotocamera, oltre ad altre piccole novità

Meizu M5C e PRO 7 Plus ricevono un aggiornamento della Flyme : Meizu M5C e PRO 7 Plus ricevono un nuovo aggiornamento della Flyme che porta con se la certificazione Google. Download Nella giornata di oggi, Meizu rilascia un nuovo aggiornamento della Flyme per due suoi smartphone: Meizu M5C e PRO 7 Plus. Si tratta di due versioni della Flyme distinte. Infatti, per l’entry level della casa cinese si parla della versione 6.0.2.3G, mentre per il Top di Gamma è la 6.1.2.2G. Grazie a queste ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : disponibile l'aggiornamento gratuito per le arene online : Oggi Warner Bros. Interactive Entertainment ha presentato l'ultimo aggiornamento gratuito di contenuti per La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, le arene online, che permettono ai giocatori di addestrare i loro seguaci Orchi facendoli scontrare con Uruk e Olog provenienti dagli eserciti di altri giocatori di tutto il mondo. Con questa lotta all'ultimo sangue, i giocatori possono ottenere ricompense e potenziamenti eccezionali con cui ...

Ancora un aggiornamento su Huawei P10 : il B180 per i problemi di messa a fuoco della fotocamera? : Si susseguono a pieno ritmo gli aggiornamenti per i Huawei P10. Gli sviluppatori stanno procedendo di gran lena all'adeguamento del dispositivo in tutti i suoi modelli e oggi possiamo affermare che è appena partita la distribuzione di un nuovo firmware siglato B180, in particolar modo pensato per la variante del device VTR-L09 diffusa in tutta Europa. Di che tipo di update si tratta? Possibile che una volta e per tutte i ben noti problemi della ...

aggiornamento FIFA 18 disponibile - i dettagli della patch 1.06 : Non si ferma il lavoro dei ragazzi di Electronic Arts sul loro FIFA 18, il simulatore calcistico per eccellenza che, come di consueto, riunisce i calciofili di tutto il mondo. Un'edizione decisamente controversa quella di quest'anno, con gli sviluppatori che corrono ai ripari rimediando alle problematiche riscontrate dagli utenti nel corso delle loro partite. La patch 1.06 di FIFA 18, resa disponibile proprio in queste ultime ore, apporta al ...

aggiornamento La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra e primo DLC oggi 22 novembre : Circa un mese fa gli sviluppatori di Monolith Productions e il publisher Warner Bros. Interactive Entertainment hanno svelato un piano di contenuti post lancio per La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra. oggi, finalmente, esce il primo DLC dell'action RPG ispirato all'universo de Il Signore degli Anelli, intitolato Tribù del Massacro Nemesis Expansion: per celebrare l'uscita dell'add on è disponibile anche un trailer di lancio. Il video, che ...

Primo antipasto su Honor 9 dell’aggiornamento Oreo : per tutti il porting della beta : State cercando un modo per gustare un piccolo antipasto dell'aggiornamento Oreo su Honor 9? L'avete trovato, basta continuare a leggere l'articolo, e, lo premettiamo subito senza farvi perdere altro tempo, avere delle conoscenze ben radicate nel campo del modding (in caso contrario, passate oltre e limitatevi ad aspettare l'effettiva disponibilità dell'OTA, quando poi arriverà in Italia, all'incirca tra qualche mese). Fatto questo breve ed ...

aggiornamento per La Terra di Mezzo L’ombra della Guerra - data di uscita DLC gratis e a pagamento : Warner Bros. Interactive Entertainment ha annunciato oggi diversi aggiornamenti gratis in arrivo quest'anno su La Terra di Mezzo L'ombra della Guerra, che offriranno ai giocatori nuovi modi di proseguire la battaglia per Mordor. In pratica è un DLC completamente gratuito e include: - Assedio Infinito dal 21 novembre: Difendi la tua fortezza dalle forze di Sauron, con l’Oscuro Signore che tenta di riconquistare Mordor nell’Assedio Infinito. - ...

aggiornamento Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds - tutte le novità della patch 1.43 : È disponibile da qualche ora il nuovo Aggiornamento di Horizon Zero Dawn, che apporta modifiche all'espansione The Frozen Wilds: la patch 1.43 è scaricabile adesso per tutti i possessori dell'esclusiva PS4 targata Guerrilla Games, vediamo insieme tutte le novità apportate dall'update. Il nuovo Aggiornamento di Horizon Zero Dawn apporta, per una panoramica generale, qualche fix legato alle missioni della storia principale di The ...

La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : disponibile l'aggiornamento per Xbox One X : Warner Bros. Interactive Entertainment ha pubblicato oggi il nuovo aggiornamento per Xbox One X di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra che fornisce diversi miglioramenti che traggono completo vantaggio dall'engine Scorpio della nuova console. Come parte di questo aggiornamento La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra consente ai giocatori di vivere un'immersiva esperienza di gioco in 4K con HDR (High Dynamic Range) su Xbox One X. Una volta ...

Bloccato l'ultimo aggiornamento di Pokémon GO : problemi causano il ritiro della versione 0.81.1 : Tanto basta per correre immediatamente ai ripari e non consentire la diffusione di una versione che avrebbe probabilmente mandato nel panico milioni di allenatori in tutto il mondo. Quali le prossime ...