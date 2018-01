La sfida di un istituto negli Usa | Ci faremo rinascere nel futuro

: Il 2018 dell’Istituto Estetico Italiano Sabaudia inizia da Cagliari #volley #Bmaschile #Sabaudia - RadiOndaBlu : Il 2018 dell’Istituto Estetico Italiano Sabaudia inizia da Cagliari #volley #Bmaschile #Sabaudia - pratavieracris0 : RT @LaStampa: Sfida a “Palle di Natale” fra Fedez e i ragazzi dell’Istituto Tumori di Milano -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Per oggi no, inchissà. Visto che la scienza medica fa ogni anno passi da gigante, c'è chi spera che tra decine di anni o anche centinaia si scopra un modo per riportare in vita chi è morto. Per questo si fanno congelare subito dopo il decesso nella speranza di poter risuscitare in.Non è fantascienza, ma accade veramente al Cryonics Institute di Clinton Township, nel Michigan, Stati Uniti. L'congela i corpi di chi decide di sposare questa via (ed è disposto a pagare). La tecnica prevede l'abbassamento delle temperature corporee del defunto subito dopo il decesso (in modo da evitare danni cerebrali) e poi il congelamento nell'azoto liquido. Il Cryonics Institute conserverà a temperatura costante il corpo, finché (se mai dovesse accadere) la scienza non avrà trovato il modo di riportarlo in vita.È una scommessa a dir poco fantascientifica, non ...