La realtà virtuale secondo Lenovo e Google | ecco Lenovo Mirage Camera e Lenovo Mirage Solo

Expo Elettronica : realtà virtuale - YouTubers - Cosplayers al ModenaFiere : Sabato 13 e domenica 14 gennaio a ModenaFiere torna Expo Elettronica, il grande evento dedicato all’Elettronica professionale e di consumo: oltre 400 espositori propongono migliaia di articoli di informatica, piccoli elettrodomestici, telefonia, tablet, home theatre, accessori per videogiochi, illuminazione, ricambi, minuteria e prodotti per l’hobbistica e il fai da te. Con un unico ticket d’ingresso il pubblico può visitare ...

"I vostri dati sono al sicuro". Il Ceo di Intel si difende e rilancia sullo sport in realtà virtuale : 'I vostri dati sono al sicuro, ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna notizia di hacking'. Brian Kzranich, nella sua prima uscita pubblica dopo la scoperta della falla di sicurezza dei microprocessori ...

Tullio Farina - "Trivento che vorrei" sferza l'Amministrazione Santorelli : Rappresentazione virtuale della realtà - fatta a scopo di ... : Per l'occasione auguro a tutti un buon 2018 con l'augurio che esso porti un vero rinnovamento della politica." Tullio Farina capogruppo " Trivento che vorrei"

Anthem e realtà virtuale? BioWare potrebbe essere al lavoro sul supporto per la VR : BioWare non si trova di certo in un periodo felicissimo della propria lunga storia dopo un Mass Effect Andromeda che è stato accolto in molti casi piuttosto tiepidamente e che ha addirittura alimentato dei dubbi sul futuro del franchise stesso. L'attenzione nei confronti di Anthem è quindi inevitabilmente molto alta dato che il team deve riscattarsi da quello che molti considerano uno dei punti più bassi della software house.I primi filmati del ...

Facebook - su Messenger arriva la realtà virtuale : Su Messenger arriva la realtà virtuale. Nella videocamera della chat arriveranno i World Effects ovvero oggetti tridimensionali da sovrapporre a foto.

'The Miracles of Jesus' - il film in realtà virtuale da Matera a Hollywood : Il produttore italiano Enzo Sisti, filmaker che ha contribuito a film come 'La passione del Cristo' di Mel Gibson, 'Le avventure acquatiche' di Steve Zissou di Wes Anderson, 'Avengers: Age of Ultron' ...

Firewall Zero Hour : in arrivo per PS4 un nuovo sparatutto per la realtà virtuale : In occasione della PlayStation Experience 2017 è stato annunciato un nuovo sparatutto per PS VR chiamato Firewall Zero Hour, riporta GameSpot.Questo shooter a squadre cerca di ripercorrere il crescente successo di Rainbow Six Siege offrendo un gameplay tattico e tecnico. Altri punti di forza includono la possibilità di piantare esplosivi, il che suggerisce una certa distruttività dell'ambiente.Ulteriore novità è il sistema di movimento: mentre è ...

Facebook : video e domande creative - realtà virtuale in multitasking - giochi instantanei in Live : ... aprire una sessione di videosorveglianza nel mentre si sviluppa un progetto in ambiente misto, o si potrà godere di uno streaming nel mentre si tiene sott'occhio la propria bacheca social. Le ...

FB - realtà virtuale diventa multitasking : Si potrà quindi guardare una serie tv in streaming mentre si sta videogiocando, si potrà chattare su Messenger mentre si sta esplorando un mondo virtuale, si potrà perfino buttare un occhio al baby ...

La realtà virtuale per combattere l'Alzheimer : FILM E VIDEOGAME Sorridere, provare emozioni positive e sensazioni piacevoli, vivendo in prima linea, tramite filmati in 3D, fatti di cronaca accaduti durante la propria vita: è quanto è avvenuto, ...

Eni al Maker Faire porta salute e sicurezza sul lavoro in realtà virtuale : salute e sicurezza sul lavoro. Parte da questi temi la tecnologia avanzata che Eni ha portato all'edizione 2017 del Maker Faire di Roma. Una tecnologia giocata anche con una nuova Ap, presentata ...