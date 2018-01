La Polonia sta cercando di sistemare le cose con l’Unione Europea

L'Europa contro la Polonia : "Con le sue riforme a rischio lo Stato di diritto" : L'Europa contro la Polonia. Sembra il titolo di un film, o di una di quelle famose cause legali americane destinate a cambiare un capitolo di Storia. Ma con tutta probabilità, da questa sorta di ...

L'Ue dà il via all'iter per le sanzioni alla Polonia. Stato di diritto a rischio : "In Polonia è a rischio lo Stato di diritto". Adesso la Commissione europea fa sul serio. Con l'avvio dell'iter per attivare l'articolo 7 dei Trattati, Bruxelles fa il primo passo che potrebbe portare alla revoca del diritto di voto per Varsavia. Una decisione senza precedenti che rischia di creare nuove, pesantissime tensioni nel Vecchio Continente. La Polonia ha, infatti, fatto sapere immediatamente di voler ...

Polonia - “riforma giustizia viola stato di diritto” : Commissione Ue attiva articolo 7 e deferisce Varsavia alla Corte europea : La Commissione europea ha deferito la Polonia alla Corte Ue e ha attivato l’articolo 7 del Trattato, l’ultima fase della procedura di infrazione sul sistema giudiziario ordinario. È la prima volta nella storia che l’esecutivo di Bruxelles ricorre a questa decisione, ufficializzata oggi dal vicepresidente, Frans Timmermans, dopo la riunione dei commissari. La Commissione europea “ha concluso che esiste un chiaro rischio di ...

Gli ucraini stanno salvando l'economia della Polonia? - : "Klimkin è orgoglioso che un milione di ucraini sia emigrato in Polonia per salvare la sua economia. Non sono in grado di salvare l'economia del proprio Paese", il tweet sarcastico del politico russo. ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2017-18 : a Titisee-Neustadt vince la Norvegia davanti a Polonia e Germania : Si è disputato oggi, in Germania, a Titisee-Neustadt, il team event valido per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2017-18 sul trampolino HS142. In gara vi erano solamente undici nazioni, fra cui l’Italia, che non è riuscita ad andare oltre il decimo posto. La formazione azzurra, formata da Roberto Dellasega, Alex Insam, Sebastian Colloredo e Davide Bresadola ha totalizzato 386.7 punti, mettendosi alle spalle la sola Russia, ferma a ...

Polonia : dove può portare l'ascesa della destra fascista : ... verso la difesa del sangue bianco e del cattolicesimo come baluardo sia contro l'islam sia contro il mondo ortodosso e spinge per politiche ancora più restrittive in tema di aborto e diritti umani. ...

LU-VE : autorizzato ampliamento stabilimento in Polonia : Via libera dalle autorità polacche all'autorizzazione definitiva al progetto di ampliamento del sito produttivo della controllata SEST LU-VE Polska ( Gliwice, Polonia ). Il rilascio dell'...

Polonia - sei eurodeputati finiscono sul patibolo : la protesta choc dell'estrema destra : Sei eurodeputati 'impiccati' in piazza su forche di legno. E' l'immagine simbolo della manifestazione dell’estrema destra polacca che sabato ha sfilato a Katowice contro la risoluzione con cui l’Ue ha...

Corte Ue a Polonia - stop taglio alberi in foresta Bialowieza : ... disposto dall'esecutivo europeo, allo sfruttamento della foresta di Bialowieza, patrimonio dell'Organizzazione delle Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (...

Squash : l’azzurrina Giulia Semprini conquista l’argento in Polonia : L’azzurrina Giulia Semprini è stata una delle protagoniste del Polish Junior Open 2017, torneo giovanile internazionale facente parte del circuito europeo di categoria, che si è svolto nel fine settimana a Breslavia (Wroclaw in polacco). La giovane promessa della società MondoSquash Riccione ha ottenuto una splendida medaglia d’argento nella categoria Under 15, dopo aver sconfitto in semifinale l’inglese Sophia John, numero uno ...