La pazza gioia | trama cast e curiosità dell’acclamato film di Paolo Virzì

(Di martedì 9 gennaio 2018) Venerdì 12 gennaioalle 21.15 Rai3 trasmette Ladel 2016 diretto da, con protagoniste Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti. La pellicola ha fatto incetta di premi, tra cui Miglior, Miglior regista ae Migliore attrice protagonista a Valeria Bruni Tedeschi. La, trailer LaBeatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela inarrestabile. Donatella Morelli è una giovane madre tatuata e psicologicamente fragile a cui è stato tolto il figlio per darlo in adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto terapeutico per donne che sono state oggetto di sentenza da parte di un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di recupero. È qui che si incontrano e fanno amicizia nonostante l’estrema diversità dei loro caratteri. Fino a quando un giorno, approfittando ...