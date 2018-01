La lettera di questa ragazza ci fa capire quanto ogni giorno di vita sia prezioso

Fausto Brizzi - la moglie Claudia Zanella scrive una lettera : 'da 5 giorni io e mia figlia non usciamo di casa - anche questa è violenza sulle donne' : Fausto Brizzi, la moglie Claudia Zanella lo difende: 'sono solo voci' moglie di Fausto Brizzi, l'attrice Claudia Zanella ha rotto il silenzio in cui si era trincerata dopo l'esplosione dello scandalo molestie. Dopo aver rotto il silenzio in cui si era trincerata, nella giornata di ieri, Claudia Zanella, attrice nonché da 3 anni moglie di Fausto Brizzi, ha preso carta e penna per ...