La figlia disabile muore di stenti | indagati i genitori che avevano rifiutato

(Di martedì 9 gennaio 2018) La Procura di Bari ha aperto un'indagine per abbandono di persona incapace aggravato dalla morte con riferimento al decesso, probabilmente di, di una 31ennedi Polignano a Mare (Bari). La morte risale al 6 gennaio scorso. Sono stati i, ora, a chiamare i Carabinieri dopo aver trovato la lorosenza vita in casa. Investigatori e sanitari hanno verificato nell'appartamento le assai precarie condizioni igieniche nelle quali era costretta a vivere la donna.Per anni, stando a quanto accertato fino ad ora nell'inchiesta coordinata dal pm Bruna Manganelli, iavrebberol'assistenza dei servizi sociali per la. Anche per questa ragione la magistratura ipotizza che potrebbero avere responsabilità connesse al decesso della donna, per non averla nutrita e curata adeguatamente. Sul corpo della vittima sarà eseguita ...