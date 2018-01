La comunità in battello | i video con le decapitazioni | le liti | la vita del killer della

: La vita in comunità su un battello, i video con le decapitazioni, le liti: la vita del genio killer Peter Madsen pr… - HuffPostItalia : La vita in comunità su un battello, i video con le decapitazioni, le liti: la vita del genio killer Peter Madsen pr… -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 9 gennaio 2018) Un inventore folle Peter Madsen, cresciuto in una comunità su una nave, diventato celebre per i suoi sottomarini e ora in carcere per l'accusa di omicidio, dopo aver fatto a pezzi la giovane giornalista Kim Wall. La sua storia viene ripercorsa oggi dal Corriere che si sofferma sulladi quel "genio" e "" che a 46 anni è al centro di una feroce storia dell'orrore. I fatti finali sono noti: Kim voleva fare un reportage sul Nautilus, sottomarino inventato da Madsen, è salita a bordo il 10 agosto e da lì non è più uscita. Le parti del suo corpo sono state ritrovate a distanza di mesi. Aveva quindici profonde ferite, 14 inferte nella zona dei genitali. Nel pc dell'ingegnere trovanodie lui fornisce diverse versioni, quasi tutte inventate, sull'accaduto. Il Corriere ricorda l'infanzia di Peter: "I suoi si sono separati ...