: RT @istat_it: A novembre occupazione torna a crescere: aumentano i dipendenti permanentima soprattutto a termine, in lieve calo gli indipen… - nabu65 : RT @istat_it: A novembre occupazione torna a crescere: aumentano i dipendenti permanentima soprattutto a termine, in lieve calo gli indipen… - Breaking24_7 : RT @CybFeed: #BreakingNews Istat: occupazione al top dal 1977 - rmc_official : #RMCNEWS #Istat: a novembre, occupazione al top dal 1977. - RmcNewsOfficial : #RMCNEWS #Istat: a novembre, occupazione al top dal 1977. - CybFeed : #BreakingNews Istat: occupazione al top dal 1977 -

Dati record per il lavoro a novembre 2017: al livello più alto dall'inizio delle serie storichenel, l'segna +65mila unità su ottobre e +345mila unità su novembre 2016 Gli occupati sono 23,18mln, per un tasso dial 58,4%. In crescita e al dato più alto di sempre l'femminile, al 49,2%. Cresce anche l'giovanile: per i 15-24 anni è a 17,7%, +0,5 su mese e +1,4% annuo. Disper la stessa fascia:-1,3% mensile e -7,2% annuo a 32,7,il più basso da gennaio 2012(Di martedì 9 gennaio 2018)