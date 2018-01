Istat | cresce occupazione Lavorano più giovani

Istat - i prezzi nel 2017 tornano a crescere dopo il calo del 2016 : A dicembre l' inflazione resta stabile su base annua allo 0,9%, lo stesso valore già registrato a novembre. Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari. Il rialzo mensile è stato dello 0,4%, contro il -...

Istat : il deficit scende al 2 - 3% - dato migliore dal 2007 | Giù la pressione fiscale - cresce il potere d'acquisto : Buone notizie per le famiglie consumatrici: il reddito disponibile è aumentato nel terzo trimestre del 2017 dello 0,7% e del 2,1% su base annua. Per l'Istat si tratta di "una crescita significativa"

Istat - il pil cresce ancora a dicembre ma il ritmo rallenta : La crescita italiana 'continua a migliorare anche se a ritmi più contenuti rispetto ai due mesi precedenti, suggerendo il proseguimento dell'attuale ritmo di crescita dell'economia', scrive l'...

Istat - in calo nascite e popolazione ma la speranza di vita riprende a crescere : (Teleborsa) - Ancora in calo la popolazione residente in Italia. Al 31 dicembre 2016 la popolazione residente nel Paese ammonta a 60.589.445 persone, oltre 76 mila in meno rispetto all'inizio dell'...

Salute : Istat - torna a crescere la speranza di vita ma al Sud è più bassa : La speranza di vita alla nascita (vita media) in Italia, dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, riprende a crescere e passa da 80,1 anni a 80,6 anni per gli uomini e da 84,6 a 85,1 per le donne. E a livello territoriale, il Nord-Est è l’area della Penisola con la speranza di vita più elevata anche nel 2016 (81,1 anni per i maschi e 85,6 per le femmine), mentre il Mezzogiorno è caratterizzato da una vita media più bassa ...

Istat : meno voglia di politica - cresce la disaffezione : Seggi sempre più vuoti, e sempre meno voglia di partecipare, di informarsi e di parlare di politica. In Italia, secondo i dati dell'Istat, continua a crescere la disaffezione verso la cosa ...

Istat - calano i lettori : nel 2016 solo il 40 - 5% degli italiani ha letto almeno un libro. Ma cresce il mercato digitale : In Italia sempre meno persone leggono libri. solo 23 milioni di italiani hanno dichiarato di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi, per motivi non strettamente scolastici o professionali. Si è passati cioè dal 42% della popolazione di lettori del 2015 al 40,5% del 2016. A rilevarlo è l’Istat, che in un report ha analizzato la diffusione e la lettura dei libri nel nostro Paese. Leggono più le donne degli uomini, e i giovani tra ...

Istat - cresce fiducia consumatori : mai così alta da gennaio 2016 - : Secondo quanto riportato dall'Istituto di statistica, a dicembre 2017 l'indice del clima di fiducia aumenta passando da 114,4 a 116,6: è il livello maggiore degli ultimi due anni

Sicurezza stradale - Istat : tornano a crescere i morti nel I sem : Roma, 21 dic. (askanews) tornano a crescere i morti per incidenti strdali. Lo rende noto l'Istat che insieme all'Aci pubblica le stime preliminari per il primo semestre dell'anno. Confermata invece ...

Istat - la produzione auto ad ottobre cresce dell'11 - 7% su anno. Nei primi dieci mesi 2017 aumentata dell'8 - 7% : ROMA - A ottobre la produzione italiana di autoveicoli aumenta dell'11,7% (nei dati corretti per gli effetti di calendario) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva...

Istat : produzione industriale torna a crescere - +3 - 1% in un anno. Confindustria ottimista sul Pil : Boom nella produzione di autoveicoli: +117% rispetto a un anno fa. Secondo il centro studi della Confindustria il Pil di quest'anno è salito dell'1,5% - torna in crescita ad ottobre, la produzione ...

Istat : produzione industriale torna a crescere - +3 - 1% in un anno. Centro studi Confindustria ottimista sul Pil : Boom nella produzione di autoveicoli: +117% rispetto a un anno fa. Secondo il Centro studi dell'associazione degli imprenditori italiani il pil di quest'anno è salito dell'1,7% - torna in crescita ad ...