Almeno 3.700 persone sono state arrestateledei giorni scorsi in. A rivelarlo è stato un parlamentare riformista di Teheran. Secondo quanto riferito,glisono stati eseguiti da diverse forze dell'intelligence e della sicurezza e ciò rende difficile stabilire il numero esatto dei fermati. Le agenzie di stampa finora avevano parlato di un migliaio dile manifestazioni,in diverse città del Paese, per l'aumento dei prezzi e per le difficoltà economiche di molti ci sono stati 22 morti.(Di martedì 9 gennaio 2018)