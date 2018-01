Inter | in Spagna ironizzano | ' Specialista nel perdere gli assi'

Dalla Spagna : Deulofeu vuole l'Inter - summit in giornata : Gerard Deulofeu vuole vestire la maglia dell' Inter . Lo scrive Sport , tanto che è previsto un incontro in giornata tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Barcellona, dove l'ex Milan forzerà la mano per indossare la maglia nerazzurra da gennaio.

Calciomercato - dalla Spagna : 'Inter in stallo - De Vrij aspetta il Barcellona' : ROMA - Stefan De Vrij ha chiesto tempo all'Inter. Secondo il Mundo Deportivo c'è il sogno Barcellona dietro l'indecisione del difensore della Lazio che è stato più volte seguito dai dirigenti ...

Real Madrid - dalla Spagna : Florentino Perez su Icardi e l’Inter fissa il prezzo : Real Madrid, dalla Spagna: Florentino Perez su Icardi e l’Inter fissa il prezzo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO ESTERO, Real Madrid- L’Inter, nel pomeriggio, ha pareggiato per 0 a 0 con la Lazio. I nerazzurri, dopo un grandissimo inizio di stagione, non hanno raccolto la vittoria nelle ultime tre giornate di campionato. Ancora una ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : “ecco il colpaccio in attacco” : Calciomercato Inter – Momento deludente in casa Inter, la squadra di Spalletti è reduce dalla sorprendente sconfitta contro il Sassuolo, i nerazzurri stanno perdendo posizioni su posizioni in classifica. Nel frattempo si pensa anche al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, nelle ultime ore la bomba arriva direttamente dalla Spagna. L’Inter infatti avrebbe trovato l’accordo col Barcellona per l’esterno ...

Igor Interrogato accetta estradizione : «Ero in Spagna da settembre». Disposto il carcere per tre omicidi : Igor" ha risposto in italiano alle domande del giudice spagnolo Carmen Lamela e ha accettato, non opponendosi al mandato di arresto europeo, di essere consegnato in Italia per essere processato...

Preso vivo perché svenuto. Interrogato Igor il russo : "Sono in Spagna da settembre" : Lo hanno Preso vivo perché era uscito di strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. È questa la ricostruzione ufficiale fornita dagli investigatori spagnoli ai carabinieri italiani sulla dinamica dell'arresto, avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, di Norbert Feher alias Igor Vaclavic. Il serbo di 36 anni è accusato di sei omicidi tra l'Italia e la Spagna.Feher è stato catturato in ...

Spagna : Igor in tribunale per Interrogatorio : Il killer di Budrio, arrestato in Aragona dopo 8 mesi di latitanza, si trova per la prima volta davanti ad un giudice. Può scegliere il silenzio oppure raccontare la sua vita da fuggiasco - Igor il ...

Igor il russo Interrogato in Spagna. Al vaglio pistole - tablet - cellulare e usb sequestrati al killer : In Spagna è il giorno dell’interrogatorio di convalida dell’arresto per Norbert Feher, alias Igor “il russo”, catturato nella zona di Teruel nella notte tra il 14 e il 15 dicembre. Il killer di Budrio si è presentato in videoconferenza davanti al giudice Carmen Lamela: il magistrato, in contatto con il pm di Bologna Marco Forte, gli porrà le prime domande per cercare di ricostruire come sia riuscito ad arrivare in Spagna ...

Spagna - Igor il Russo al Tribunale Alcaniz per Interrogatorio. L'ex compagno di cella : "Ho aiutato le indagini" : Il serbo, arrestato venerdì dalla Guardia Civil dopo l'uccisione di tre persone in Andorra (Teruel), sarà interrogato in videoconferenza anche dal giudice...