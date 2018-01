Installare TIMVision Su Amazon Fire TV Stick

Installare TIMVision su Fire TV! : TIMVision è il servizio di TV on-demand (di fatto in streaming) offerto da Tim ai suoi clienti. Con TIMVision è possibile vedere film, documentari, serie TV e programmi di intrattenimento. Chi ha il servizio cerca sempre nuovi modi per vederne i contenuti. Tim ha rilasciato il client del suo servizio per Android TV, Android ed iOS. Dopo questa breve introduzione veniamo a ciò che vi interessa davvero come si fa a Installare TIMVision su Fire ...