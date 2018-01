Iniziati colloqui tra Seul e Pyongyang

Sono Iniziati i colloqui tra le delegazioni delle due Coree nella zona demilitarizzata. Lo riferisce l'agenzia di stampa di Seul, Yonhap. I rappresentanti di Pyongyang si incontrano per la prima volta dal 2015 con quelli di Seul a Panmunjom, nella "casa della pace" per discutere il merito della partecipazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali. Secondo quanto riporta la Cnn, i leader delle due Coree, Moon Jae-in e Kim Jong un seguiranno 'live' i colloqui e potranno intervenire in ogni momento.(Di martedì 9 gennaio 2018)

