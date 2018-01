Incubo terrorismo alla festa con 5mila invitati

Pacco esplosivo sul carosello dei bambini al mercatino di Natale : torna l' Incubo terrorismo : La polizia ha evacuato un mercatino di Natale a Potsdam. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine specificando che è stato ritrovato un Pacco esplosivo . L'oggetto in questione...

L'Incubo terrorismo torna a scuotere New York : Erano circa le 15:00 a New York, intorno alle 21:00 ora italiana, quando un pick-up si è fiondato su una pista ciclabile nei pressi del fiume Hudson, travolgendo ciclisti e passanti. Il bilancio delle vittime attualmente ammonta ad 8 accertate, 15 sarebbero i feriti. Il colpevole Questo il folle gesto di un ventinovenne uzbeco residente in Florida, Sayfullo Habibulaevic Saipov, che a seguito della corsa al volante del veicolo recante il logo ...