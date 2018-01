In arrivo nuovo aumento per il caffè al bar

Roma - Perotti : 'Darò tutto per andare al Mondiale'. La dirigenza parte per Londra - in arrivo un nuovo direttore ticketing : Mi gioco la possibilità di andare in Russia per la Coppa del Mondo, e proverò a farlo nel miglior modo possibile', ha detto ai media argentina © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo Gundam in arrivo da Bandai Namco? - Gundam Versus PS4 : Mettete tra i preferiti questa pagina e ricollegatevi martedì prossimo per seguire lo streaming di Bandai Namco che, ufficialmente, svelerà "nuove informazioni sui giochi di Gundam", secondo Famitsu .

Figli e famiglia - le agevolazioni in arrivo con il nuovo anno : Più possibilità di risparmiare sulle tasse per chi ha Figli che vanno a scuola. Prevista anche un'agevolazione sugli ausili didattici per i disturbi di apprendimento. Arriverà invece solo dal 2019 il ...

Calendario Outlook.com : in arrivo un nuovo design e nuove funzioni : Il team di Office ha annunciato tramite Twitter che prossimamente verrà aggiunto il toggle “Prova la versione beta” nel Calendario di Outlook.com per testare il nuovo design e le nuove funzioni. Calendar is joining the https://t.co/bvoX8XwQjf beta. Keep an eye out for the toggle as we roll it out and let us know what you think: https://t.co/AbpvOweHWi pic.twitter.com/flvPdKF9Hw — Microsoft Office News (@OfficeNews) January 5, ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile per il Nord : in arrivo tanta neve - pioggia e vento forte [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, determinerà tra oggi e domani condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, portando precipitazioni localmente abbondanti, a carattere nevoso a quote di montagna, accompagnate da venti forti meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le ...

Lorenzo Fragola : in arrivo il nuovo singolo “Bengala” : Anche il 2018 si prospetta come un’ottima annata in campo musicale. A gennaio farà il suo ritorno sulle scene Lorenzo Fragola, prontissimo a pubblicare musica nuova. Segnati questa data sul calendario: il 19 gennaio uscirà l’inedito “Bengala”. Ad annunciare l’arrivo di questo nuovo singolo è stato proprio Lorenzo, tramite un post pubblicato sui suoi profili social il 31 dicembre. Per i fan del cantante sono ...

In arrivo il nuovo singolo di Enrique Iglesias : El Baño sarà il prossimo tormentone estivo? I dettagli e la data di uscita : Il nuovo singolo di Enrique Iglesias si intitola El Baño. Il re dei tormentoni estivi e della musica latina torna a sorpresa con un nuovo brano, che si preannuncia già essere una grande hit internazionale. Dopo la pubblicazione di Duele el corazón nel 2016 e Súbeme la radio nel 2017, Enrique Iglesias torna in radio a distanza di un anno esatto con El Baño El Baño uscirà il prossimo venerdì 12 gennaio, e sarà accompagnato da un videoclip dalle ...

Tante novità per Overwatch tra eventi e mappe - in arrivo un nuovo Eroe : Blizzard ha in serbo tantissime novità per Overwatch nel corso del 2018, a cominciare da nuovi eventi, personaggi e mappe da rilasciare per la folta community del titolo. È la promessa fatta da Jeff Kaplan, director di Overwatch, in un nuovo video update rilasciato in queste ore dal team di sviluppo. Nella clip il game director di Overwatch parla di cosa ha in programma il team di sviluppo per il nuovo anno: Jeff Kaplan ha confermato una ...

Nuovo singolo di Ariana Grande in arrivo? Svelata un’anteprima dal prossimo album (audio) : Il 2018 potrebbe aprirsi con l'arrivo in radio di un Nuovo singolo di Ariana Grande, il primo dal prossimo album di inediti attualmente in lavorazione. La cantante e attrice di origini italoamericane ha rilasciato su Instagram una breve anteprima di un brano inedito, lanciando un appuntamento al 2018: "Ci vediamo l'anno prossimo" ha scritto Ariana Grande nella didascalia al teaser. Nulla si sa di questo brano inedito che dovrebbe far parte ...

In arrivo il nuovo singolo di Emma dopo l’annuncio di Essere qui : ecco titolo e data d’uscita : Il nuovo singolo di Emma sta per arrivare. dopo l'annuncio dell'uscita di Essere qui, l'artista salentina ha sciolto le riserve sul primo estratto dal disco, rivelando che arriverà il 5 gennaio prossimo. Il brano è già in pre-save su Spotify. L'isola è il titolo del brano con il quale Emma Marrone ha scelto di tornare in radio, dopo il successo dei singoli estratti da Adesso con cui è approdata anche al cinema. Il giorno 5 gennaio è quindi ...

Nuovo anno - stangata in arrivo su gas e luce : Genova - "Dal primo gennaio la famiglia tipo registrerà un incremento del +5,3% per le forniture elettriche mentre per quelle gas del +5%": lo ha previsto l'aggiornamento delle condizioni economiche ...

Capodanno 2018 - i festeggiamenti nel mondo per l'arrivo del nuovo anno : I fuochi d'artificio nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda, la prima grande metropoli a dare il benvenuto al nuovo anno, 12 ore prima rispetto a Roma. Segue Sydney dove, come da tradizione, c'è ...

Auto - un 2018 coi botti. Ecco tutte le novità in arrivo con l’anno nuovo : Se fra i propositi per il 2018 c’è anche quello di cambiare l’Auto, può tornare utile sapere quali saranno le novità a quattro ruote in arrivo nei prossimi 12 mesi. Il mercato non ha ancora fatto indigestione di suv e ne arriveranno per tutti i gusti e i portafogli. Quelle tecnologicamente più interessanti si chiamano Audi e-tron e Jaguar I-Pace: la proposta tedesca, in arrivo a fine anno, è il primo sport utility dei 4 anelli a emissioni zero, ...

In Nuova Zelanda è già 2018 i festeggiamenti per l arrivo del nuovo anno : I fuochi d'artificio nella baia di Auckland, in Nuova Zelanda, la prima grande metropoli a dare il benvenuto al nuovo anno, 12 ore prima rispetto a Roma. Poi toccherà a Sydney dove, come da tradizione,...