Il piano del Cav per l' Italia | La cambiamo dal profondo

Incubo Rigopiano a Sestriere - ecco le incredibili immagini del condominio travolto dalla valanga [FOTO] : 1/8 ...

Modica verso la rimodulazione del piano di riequilibrio : La possibilità di spalmare i debiti data dalla nuova legge di bilancio. Il Consiglio comunale di Modica potrebbe aderire alla facoltà di rimodulazione

Ciclismo - Chris Froome in gara a inizio febbraio? Il piano del Team Sky - la tabella verso il Giro d’Italia. E la sentenza sul doping… : Chris Froome potrebbe tornare in gara il 14 febbraio alla Ruta del Sol o alla Volta Algarve. Questo era infatti il programma originario del britannico prima che venisse comunicata la non negatività al salbutamolo e, visto che il Team Sky non lo ha sospeso e considerando che la sentenza di Losanna potrebbe tardare ad arrivare, c’è la seria possibilità di vederlo in gara con una spada di Damocle sopra la sua testa. Come riporta la Gazzetta ...

Usa - bocciato il piano di rilancio delle centrali a carbone e nucleari Video : Coloro che sono sensibili al tema dei mutamenti climatici hanno di che rallegrarsi: l’Authority Usa per il clima ha bocciato il piano di investimenti dell’amministrazione Trump per il rilancio delle centrali elettriche a carbone e per gli impianti al nucleare. Il “nuovo corso” trumpiano «La guerra al carbone è finita»: così, scrive il Corriere della Sera, aveva dichiarato il presidente americano #Donald Trump lo scorso ottobre, preludendo ...

Usa - bocciato il piano di rilancio delle centrali a carbone e nucleari : Coloro che sono sensibili al tema dei mutamenti climatici hanno di che rallegrarsi: l’Authority Usa per il clima ha bocciato il piano di investimenti dell’amministrazione Trump per il rilancio delle centrali elettriche a carbone e per gli impianti al nucleare. Il “nuovo corso” trumpiano «La guerra al carbone è finita»: così, scrive il Corriere della Sera, aveva dichiarato il presidente americano Donald Trump lo scorso ottobre, preludendo ...

La sfida al pianoforte ne La Leggenda del pianista sull'Oceano : La grande abilità di Giuseppe Tornatore, quella che lo colloca una spanna sopra gli altri grandi registi italiani (che da questo punto di vista sono già per natura più bravi che nel resto del mondo), è quella di saper raccontare storie fatte di sentimenti umani e dinamiche comprensibili a tutti, capaci di coinvolgere ogni fascia d'età e intrigare fondamentalmente chiunque sia in grado di ...

Bocciato il piano di Trump per il rilancio delle centrali a carbone. Esultano gli ambientalisti : La Federal Energy Regulatory Commission (Ferc) ha detto no al piano presentato dal Segretario all'Energia, Rick Perry. Diventa così più difficile salvare l'industia del carbone come aveva promesso Trump in campagna elettorale

Hotel Rigopiano - le famiglie delle vittime : "Fate una legge per noi" : Castel Frentano (Chieti), 6 gennaio 2018 - Ci sono r icordi che fanno piangere. Mamma e papà che in auto cantano a squarciagola "l'amore della mia vita", quel video postato ha commosso tutti, Arisa a ...

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Rigopiano - la rabbia del fratello del cameriere morto : "Non è riconosciuto come vittima del lavoro" : La battaglia di Francesco - Francesco D'Angelo, fratello gemello della vittima, denuncia che l'Inail non riconosce quella di Gabriele come una morte sul lavoro "nonostante avesse lavorato fino all'...

Influenza - il piano del governo : Vaccini gratis anche ai bimbi : Spesso si crede sia un semplice malanno di stagione, ma ogni anno sono oltre 8 mila le persone vittime del virus dell'Influenza. I più colpiti sono gli anziani per questo motivo il ministero della Salute sta valutando se offrire gratis i Vaccini contro l’Influenza anche ai bambini da uno a sei anni per impedire che dai nipoti il virus si propaghi ai nonni."In alcuni casi, quando la febbre è molto alta, anche i piccoli ...

"Così uomini di Soros hanno scritto il piano migranti del M5S" : Gli 'uomini di George Soros ' avrebbero contribuito a scrivere il programma di governo del Movimento 5 stelle riguardante i migranti: l' 'accusa' proviene da Francesca Totolo che, su Il Primato ...

Silvio Berlusconi - la menzogna del Sole 24 Ore sui costi del piano fiscale : servono 4 miliardi - non 16 : I conti del Sole 24 Ore non tornano. E questa non è una novità. Ma non parliamo dei bilanci del giornale, quanto della stima di costo delle proposte elettorali dei partiti, cominciando da Forza Italia ...

Ilva - Carlo Calenda : "Protocollo su piano ambientale vincolante per tutti". La Uil chiede il ritiro del ricorso al Tar : "Il protocollo non può essere disatteso da nessuno. Impegna il Governo. Quando cambia il Governo non decadono gli atti compiuti dal precedente. Ma soprattutto gli impegni ambientali verranno recepiti nel contratto di cessione a Mittal e, dunque, saranno pienamente vincolanti". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a proposito del protocollo di intesa sul piano ambientale dell'Ilva che mercoledì ...