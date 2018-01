Il Milan a Sala | Mai detto di voler lasciare San Siro

Calcio : Sala a Milan - prendo atto ma San Siro deve essere ammodernato : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "prendo atto della dichiarazione del Milan su San Siro. Facciamola semplice: penso che per Milano, per i tifosi e i turisti, l'impianto debba essere ammodernato". Così Beppe Sala, il sindaco di Milano, nel botta e risposta con la società di Calcio sullo stadio San Siro.

Il Milan risponde con un comunicato al Sindaco Sala : “Lasciare San Siro? Ecco la nostra intenzione” : Il Milan ha voluto rispondere al Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che nella giornata di oggi aveva dichiarato: “Il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad un suo stadio. Stiamo dando tempo al Milan per verificare se ci sono delle possibilità, però alla fine qualcosa bisognerà fare, a me personalmente piace molto San Siro. Va ripensato, entrate diverse, hospitality diverse, colori diversi. Oggi la tecnologia può aiutare: una ...

Il sindaco Sala : 'Ecco dove il Milan può costruire un nuovo stadio - decisione in due o tre mesi' : Il Milan vuole costuire un nuovo stadio di proprietà e ora arrivano nuove indicazioni sulle possibili aree deputate al progetto. Intervistato da Sky Sport 24 , il sindaco di Milano Giuseppe Sala fa il punto su San Siro e sulla proposta ai rossoneri: 'L'ideale sarebbe che lavorassero insieme, ma il Milan, e li capisco, ha la volontà di pensare ad ...

Milano : Sala - sgomenti per slogan antisemiti - città condanna estremismi : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "Lascia sgomenti sentire pronunciare slogan antisemiti, violenti e intollerabili nella nostra città. Milano, medaglia d'oro alla Resistenza, non può permettere un così avvilente spettacolo, che fa scempio della sua memoria e di quella dei suoi cittadini - ebrei e non - c

Trasporti : Sala - bene 400 mln euro stanziati da governo per Milano : Milano, 2 gen. (AdnKronos) - "Il nuovo anno non poteva iniziare con notizia migliore per la nostra città. Oggi il governo ha annunciato uno stanziamento di circa 400 milioni di euro per potenziare il sistema di trasporto pubblico di Milano e renderlo, in questo modo, più europeo. Una collaborazione

Milano - Atm : ticket a 2 euro dal 2019. Lite Sala-Maroni : "La Regione latita" : Il dado è tratto. Dal primo gennaio 2019 il biglietto del mezzo pubblico aumenterà di 50 centesimi passando da 1,5 a 2 euro. La tariffa più cara d'Italia a fronte però del servizio più esteso del ...

Milano - aumenta il prezzo dei biglietti del trasporto pubblico : costerà 2 euro dal 1° gennaio 2019. Sala : “Era inevitabile” : Da 1,50 euro a 2 euro. Il prezzo del biglietto urbano per circolare all’interno della città di Milano sarà aumentato a partire dal gennaio 2019. Si tratta del secondo ‘ritocco’ dopo quello deciso nel 2011 dalla giunta Pisapia. A giustificare il rincaro, i nuovi costi di gestione di tutta la rete del trasporto pubblico cittadino con l’arrivo della M5 e, poi, della M4. Gli aumenti erano già nell’aria e ...