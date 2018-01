: RT @HuffPostItalia: Il lago Michigan invaso da migliaia di sfere di ghiaccio che sembrano "danzare" sull'acqua - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Il lago Michigan invaso da migliaia di sfere di ghiaccio che sembrano "danzare" sull'acqua - HuffPostItalia : Il lago Michigan invaso da migliaia di sfere di ghiaccio che sembrano "danzare" sull'acqua - CatelliRossella : Spettacolo sul lago Michigan: ci sono migliaia di sfere ghiacciate - dolsmagazine : Gelo in Usa, spettacolo sul lago Michigan: le onde trasportano migliaia di sfere ghiacciate - BMagazineNews : Gelo in Usa, spettacolo sul lago Michigan: le onde trasportano migliaia di sfere ghiacciate -

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il maltempo che ha colpito gli la zona nord-orientale degli Stati Uniti ha fatto registrare temperature molto basse che hanno causato la paralisi di strade e aeroporti. Nonostante i disagi causati, l'ondata di gelo ha trasformato la natura in un'opera d'arte, offrendo scenari insoliti.È accaduto alle cascate del Niagara, ghiacciatesi completamente, e nel, in cui si è generato un fenomeno piuttosto singolare. Proprio sulla costa di Glen Arbor, vicino la baia di Good Harbor, le onde hanno trasportato a riva delle "ice balls", ossiadiformatesi in seguito alla rottura di lastre di, trasformatesi in forme sferiche dalle onde.Come si vede nel video, la forza delle onde sembra farle "sull'acqua". Lo scenario diventa subito spettacolare.