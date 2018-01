: #Il Jamais-Vu e Berlusconi il segreto del cavaliere #Il #Jamais-Vu #e #Berlusconi: #il #segreto #del #cavaliere - zazoomblog : #Il Jamais-Vu e Berlusconi il segreto del cavaliere #Il #Jamais-Vu #e #Berlusconi: #il #segreto #del #cavaliere -

(Di martedì 9 gennaio 2018) SilvioVIDEO e la #politica italiana formano uno dei più significativi e resistenti legami dell’ultimo ventennio: fra pochi acuti, perlopiù riservati ai trionfali annunci in sede di campagna elettorale, e molti bassi al governo e nelle aule di Tribunale del Belpaese, l’ottantunenne imprenditore milanese è riuscito sempre con successo a sopravvivere agli attacchi dei suoi oppositori politici ed intellettuali. La sua è una figura tanto controversa quanto centrale anche fra chi, formalmente, alla sua permanenza in politica si opponeva: non a caso la frammentata sinistra italiana a partire dalla “discesa in campo” nel ‘94, ha sostanzialmente fondato sull’antismo pubblicamente dichiarato la sua unica ragione d’unita', come ben illustrato nel saggio di Gianni Barbacetto ‘Mani Sporche’ nel quale si evidenzia la falsita' sostanziale dell’antismo. Va ...