Il fratello della Hunziker | Perché mi hai escluso dalla tua vita? Sono sordo e quasi muto

Il fratello della Hunziker : "Mi hai escluso dalla tua vita da oltre 10 anni. Sono sordo e quasi muto - però esisto" : "Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto", questo l'appello che Andrea Hunziker, fratello della showgirl svizzera, le ha rivolto- come riporta Il Mattino.Sono parole di un fratello ferito che non conosce i motivi per cui la sorella lo abbia escluso dalla sua vita da un po' di anni. In una lettera a "DiPiù" ha confessato tutto il suo dolore e il suo rammarcioSono sordo e quasi muto, ...

Cristina Plevani - la nuova vita della vincitrice del primo Grande fratello : Cristina Plevani cambia vita, o meglio: sceglie di pensare a se stessa, di ritagliarsi del tempo per godersi gli affetti e per fare ciò che possa farla stare bene. Ad annunciarlo è la stessa vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Su Facebook, infatti, la 45enne spiega ai propri seguaci di non lavorare più come istruttrice in piscina a tempo pieno, ma di aver trovato un part time in un supermercato: […] Non ho lasciato il ...

Cristina Plevani : “la mia nuova vita”. La svolta professionale della vincitrice del primo Grande fratello : Cristina Plevani la vincitrice del primo Grande Fratello in assoluto racconta della sua nuova svolta professionale. Molti l’hanno criticata negli anni per qualsiasi cosa dicesse o facesse. Ma Cristina è una donna libera e forte e riesce a trasformare le sue fragilità in verità e quello che ci arriva è il ritratto di una donna sicura di se, che non ha paura di essere se stessa senza nascondersi dietro un filo d’erba. Cristina Plevani oggi ...

Ivana Mrazova e Luca Onestini / Un altro colpo basso della modella... (Grande fratello Vip 2) : Ivana Mrazova e Luca Onestini sono innamorati e si pensano nonostante la distanza? Ecco l'indizio nei social network che non è sfuggito ai tanti fan della coppia.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Marcello Dell'Utri - il fratello Alberto dopo la richiesta di sospensione della pena : 'Berlusconi vorrà abbracciarlo' : Al Fatto quotidiano , Alberto Dell'Utri è sicuro che una volta libero, suo fratello non vorrà più occuparsi di politica, 'che si è dimenticata di lui, a parte la campagna delle ultime setimane sulla ...

Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte : “Non è il poverino della situazione. Ecco cosa ha fatto prima del Grande fratello Vip” : Cecilia Rodriguez, nuove dichiarazioni su Francesco Monte: la crisi è scoppiata prima del Grande Fratello Vip In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, Cecilia Rodriguez è tornata a parlare dell’ex fidanzato Francesco Monte. La sorella di Belen ha voluto ribadire che l’ex tronista non è di certo la vittima della situazione, anzi. Il tarantino, come […] L'articolo Cecilia Rodriguez contro Francesco Monte: ...

CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ "Voglio diventare mamma" : il sogno della modella (Grande fratello Vip 2) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER, la coppia sarà una delle protagoniste della prima edizione di Temptation Islan Vip? La modella argentina, alle Iene, incontra il suo hater.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:50:00 GMT)