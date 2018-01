' Il fallimento dell' amministrazione Coppari'

L'analisi Abolizione della legge Fornero - taglio delle tasse e reddito di cittadinanza. La corsa folle verso il fallimento dell'Italia : Più che un libro dei sogni quello dei programmi elettorali dei partiti sembra un quaderno del disastro, che ci aspetterebbe se qualcuno di loro dovesse mantenere davvero le fantasiose promesse ...

Banche - ecco il fallimento totale in Parlamento : chi ride alle spalle della tragedia dei risparmiatori : Va di moda dire che la Commissione parlamentare sulle Banche è stata inutile. E noi sottoscriviamo, visto che la moda è stata lanciata proprio da Libero. Serve tuttavia una precisazione: è stata ...

Diminuisce nel 2017 il numero dei giornalisti uccisi ma aumentano le repressioni. Il fallimento della comunità internazionale : Nel 2017 sono stati uccisi nel mondo 65 giornalisti, tra cui 10 donne.Il Rapporto di Reporters sans frontières nel tracciare la mappa del rischio per gli operatori dell'informazione evidenzia come l'anno che si appresta a concludersi sia stato quello con il numero di vittime più basso degli ultimi 14 anni.Nel 2016 furono 79. Un calo, dunque, del 18% ma sempre troppi: 50 colleghi professionisti, 7 blogger e 8 collaboratori dei ...

Detenuto 20enne suicida a San Vittore/ Si impicca nel bagno della cella : Sappe - “fallimento per lo Stato” : Detenuto 20enne suicida a San Vittore: si toglie la vita impiccandosi nel bagno della cella, amarezza e sgomento per il Sappe, dopo il terzo caso in meno di una settimana.(Pubblicato il Wed, 13 Dec 2017 18:33:00 GMT)

BITCOIN/ Il fallimento della criptovaluta dei record : Il BITCOIN sfonda record su record. Eppure, spiega GIOVANNI PASSALI, come moneta ha già fallito, perché la sua distribuzione è assolutamente iniqua(Pubblicato il Tue, 12 Dec 2017 06:03:00 GMT)BITCOIN E CRIPTOVALUTE/ Gli investimenti dietro gli ultimi rialzi, di G. PassaliELEZIONI E FINANZA/ I problemi dell'Italia dimenticati dalla campagna elettorale, di G. Fabi

Antifascismo - una maschera del fallimento della sinistra : Anche i centri sociali in alcune città d'Italia negli ultimi decenni sono saliti agli onori della cronaca per scontri, disordini e altro. E si sono resi responsabili negli anni di violazioni di legge ...

Il fallimento dell'idea di futuro. Ne parla una mostra in Svizzera : Dalle immagini manipolate di IOCOSE ai video-incubi di Jon Rafman, passando per lavori scultorei e installazioni robotiche, il range di mezzi utilizzati è vario, anche se lo sguardo sul mondo che ...

'Le Città Metropolitane sono il fallimento della sinistra' : ... anche quelle che vantavano situazioni economiche favorevoli, l'emblema insomma di questa classe politica, ancora al Governo, inconsistente e non in grado di produrre atti realmente incisivi sulle ...

Egitto - nel mirino finiscono i sufi. Dietro l’attentato il fallimento della politica di Al-Sisi nel Sinai : l’attentato contro la moschea di Bir al-Adb, oltre ad essere il più grave degli ultimi anni contro la popolazione civile in Egitto, segna un nuovo colpo contro la politica securitaria del presidente Abdel Fattah Al-Sisi. Nonostante ad ora non ci sia alcuna rivendicazione, gli analisti puntano il dito sullo Stato Islamico, il cui nucleo più strutturato, il gruppo Wilayat Sinai, la Provincia del Sinai, è presente da tempo nel nord della penisola, ...

Grosse Koalition bis? Dopo il fallimento della Giamaica - la Spd apre a possibili colloqui di governo : Il partito socialdemocratico tedesco Spd apre alla possibilità di colloqui per la formazione di un governo in Germania, rompendo lo stallo politico seguito al fallimento dei dei negoziati per una coalizione Giamaica fra i conservatori di Angela Merkel, Verdi e liberali della Fdp. "La Spd non dirà no ai colloqui", ha annunciato il segretario generale del partito, Hubertus Heil, parlando con i giornalisti al termine della riunione di ...

Tavecchio si è dimesso da presidente della Figc. "Sciacallaggio politico dietro il fallimento" : Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio si è dimesso dal suo incarico dopo pochi minuti dall'inizio della riunione del consiglio Figc. Il massimo dirigente del calcio italiano ha...

Figc - Carlo Tavecchio si è dimesso da presidente dopo il fallimento della Nazionale : Carlo Tavecchio si è dimesso. L’ormai ex presidente della Figc ha ceduto alle pressioni seguite al fallimento della Nazionale, esclusa dai Mondiali 2018. Il numero uno del calcio italiano ha comunicato la sua decisione all’inizio del Consiglio Federale. dopo il clamoroso fallimento degli azzurri guidati da Gian Piero Ventura, il ragionere di Ponte Lambro aveva provato a resistere ed era sua intenzione esporre oggi un programma di ...

Cosa succederà in Germania dopo il fallimento delle trattative? Tre possibili scenari : Il fallimento delle trattative per la nascita di una 'coalizione Giamaica' apre una fase di profonda incertezza per la Germania. Secondo la stampa tedesca, l'insuccesso dei negoziati apre ora tre possibili scenari: il ritorno a una grande coalizione, un governo di minoranza o il voto anticipato.La prima opzione era stata scartata all'indomani del voto del 24 settembre, quando il candidato socialdemocratico sconfitto, Martin Schulz, l'aveva ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. 'fallimento RIVIERACQUA'. IL PRESIDENTE DI AMAT BARBARA PIRERO : 'SILENZIO ... : 'Quando si arriva a questi punti prosegue la PIRERO il fallimento è della politica, che non è riuscita a governare un processo così importante. Non ho problemi a rendere pubbliche tutte le Pec che ...