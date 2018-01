Il campione dell'Inter Mauro Icardi rimane all'Inter : Notizia bomba quella che aveva dato l'importante tabloid inglese. Mauro Icardi, centravanti e capitano dell'Inter avrebbe potuto firmare con il Real Madrid. Secondo la rivista britannica il passaggio dell'attaccante argentino alla corte di Zinedine Zidane sarebbe stato imminente. Il giornale aveva riportato che il giocatore aveva già sostenuto e superato le visite mediche e stava per aggregarsi alle "merengues". Il Real Madrid sarebbe stato ...

Storia delle Olimpiadi Invernali : Debora Compagnoni - una campionessa di determinazione - più forte degli infortuni : L’urlo chiaro, lancinante, capace di entrare nelle orecchie di chi ascoltava e fare davvero male durante lo slalom gigante di Albertville 1992: è un momento che ha segnato la carriera di Deborah Compagnoni. Non solo perché, in quella edizione in cui aveva già vinto il supergigante sulla francese Carole Merle e sulla tedesca Katja Seizinger era in piena condizione psicofisica per piazzare una doppietta o tripletta e sfondare il muro della Storia ...

Lotteria Italia 2018 Biglietti Vincenti/ Seconda Categoria : Autogrill campione della fortuna negli ultimi anni : Seconda Categoria Lotteria Italia 2018, Biglietti Vincenti: l'elenco dei 50 tagliandi da 50 mila euro ciascuno. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle vincite(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 20:23:00 GMT)

Aru - il caso della maglia di campione italiano : svelata la nuova versione della UAE? : La maglia di Fabio Aru svelata dalla UAE Emirates nella presentazione ufficiale non ha convinto. La squadra degli Emirati ha proposto una versione molto simile a quella che utilizzeranno gli altri ...

Michael Schumacher compie 49 anni : gli auguri della Ferrari al suo campione : “Oggi Michael compie 49 anni, i nostri pensieri sono sempre con lui. #Keepfighting #ForzaMichael”. Questo il tweet della Scuderia Ferrari per il 49esimo compleanno di Michael Schumacher, sette volte campione del mondo di Formula 1. Da quattro anni, dal 29 dicembre 2013, Schumi lotta con le gravi conseguenze del drammatico incidente avvenuto sulle nevi francesi di Meribel, mentre sciava insieme al figlio. (ITALPRESS). L'articolo ...

FOTO Ciclismo - Fabio Aru veste la maglia della UAE Emirates! Ecco come sarà il nuovo tricolore per il campione d’Italia : Fabio Aru ora è ufficialmente un corridore della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha potuto vestire finalmente la casacca della sua nuova squadra, maglia tra l’altro che avrà addosso il tricolore. La nostra bandiera, simbolo del titolo di Campione Italiano conquistato lo scorso anno, è sull’addome e sotto lo sponsor, non immediatamente visibile e riconoscibile. Di seguito la FOTO postata dalla società sul suo profilo ...

Amazon - a un paesino della val Maira nel Cuneese la palma di campione negli acquisti online : La classifica dell'e-commerce nei Comuni itaiani sotto i 150 abitanti: nella top ten cinque piemontesi

Sci alpino - Dominik Paris sfata il tabù : primo podio stagionale per l’Italia. campione ritrovato - l’uomo delle grandi Classiche : Dominik Paris ha tirato fuori tutto il suo immenso talento e ci ha regalato una gioia sfrenata a Bormio dove è riuscito a vincere la discesa libera: il 28enne ha domato la mitica Stelvio, è suo il sigillo al grande ritorno della Coppa del Mondo in Valtellina dopo tre anni di assenza. L’Italia festeggia su una delle piste più tecniche, difficili, affascinanti e complicate del Circo Bianco: era dal 2012 che non riuscivamo a ruggire in casa ...

Federica Pellegrini - campione dell'Anno 2017 : "Ai Mondiali sono stata perfetta e adesso voglio solo divertirmi fino alla mia quinta ... : A 29 anni la nuotatrice azzurra ha deciso di trasformarsi in sprinter e puntare a Tokyo 2020. 'Sfidare le più giovani? È persino divertente sentirsi quasi la loro zia' Federica Pellegrini, che anno è ...

Rugby - Eccellenza 2017-2018 : risultati e classifica della nona giornata. Calvisano campione d’inverno : Si gioca anche prima di Natale nel campionato di Eccellenza di Rugby. nona giornata andata in scena, come di consueto, di sabato: il Calvisano vince a Mogliano per 29-12 e si laurea campione d’inverno. Bene anche il Rovigo che nell’atteso derby con il Petrarca Padova riesce a spuntarla, restando così vicino alla capolista. C’è il vuoto alle loro spalle: oltre al già citato Padova, bene le Fiamme Oro che sono quarte con la ...

Simone Arrigoni vince il 1° premio internazionale di fotografia nel prestigioso concorso “Art - Science and the Image” : sempre più campione all’insegna della Scienza : L’ultimo grande successo di Simone Arrigoni, romano Campione di sport e di fotografia naturalistica, ha vinto nei giorni scorsi il il primo premio nel concorso internazionale di fotografia NTU IPA organizzato dalla Nanyang Technological University di Singapore e National Geographic. Il tema del concorso era “Art, Science and the Image” e Simone ha vinto con una fotografia prettamente scientifica (astrofisica). Abbiamo raggiunto ...

Il nuovo campione della più importante organizzazione italiana di MMA : Venator Fighting Championship è la più importante organizzazione italiana di MMA (Mixed Martial Arts) riconosciuta a livello europeo e mondiale dalla stampa specializzata, dai fan e dagli addetti ai lavori. Nasce nel 2015 da un’idea dell’imprenditore Frank Merenda e del telecronista Alex Dando. “Attraverso Venator e grazie all’appoggio della FIGMMA (Federazione italiana Grappling Mixed Martial Arts) e di NADO (National Anti-Doping ...

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi/ Ecco chi è la nuova fiamma del campione - regina dell'intimo : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello stanno insieme? Aumentano i rumors sulla presunta, nuova fiamma del campione. Ecco chi è la bellissima scelta dal Dottore.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 19:08:00 GMT)