Il Calcio como va a fondo tra arresti e perquisizioni

Fallimento Calcio como - Porro e Foti ai domiciliari per bancarotta : L'ex presidente Pietro Porro e il suo ex vice Flavio Foti sono da questa mattina agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta nell'ambito dell'inchiesta sul Como Calcio, dichiarato fallito nell'...

Como : operazione Gdf su fallimento Calcio como 1907 : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - E’ in corso da questa mattina, nell’ambito di una complessa ed articolata indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Como, una vasta operazione di polizia giudiziaria condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Como nell’ambito delle indagini riferite