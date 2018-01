Il 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management inizia con il successo per 9-3 sul

Danzainsieme - festival della danza a Mantova 10-13 febbraio 2018 : Mantova: A febbraio 2018 QUATTRO GIORNI DEDICATI ALLA danza CON U.S. ACLI "Imparare a camminare ti rende libero. Imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte: esprimere con tutto il tuo ...

Short track - Europei 2018 : Arianna Fontana a caccia della settima affermazione continentale : Gli Europei di Short track in programma a Dresda sono ormai prossimi ad iniziare. Dal 12 fino al 14 Gennaio sul ghiaccio tedesco, la squadra azzurra andrà a caccia di conferme in vista delle Olimpiadi di Pyeongchang. Proprio la manifestazione continentale è l’ultimo grande test prima dei Giochi Olimpici e rappresenta la perfetta cartina tornasole sullo stato di forma dei pattinatori italiani. In casa Italia, ovviamente, i fari sono puntati ...

L’anno di Palermo - capitale della cultura 2018 : Quello che è appena iniziato per Palermo si prospetta un anno ricco, impegnativo, bellissimo e stimolante: la città è stata nominata capitale Italiana della cultura 2018. A convincere la giuria, oltre al valore artistico della città, è stato il progetto di rinnovamento e rivalutazione turistica presentato per la candidatura, e considerato – come recita la motivazione ufficiale – «originale, di elevato valore culturale, di grande ...

Quo vado?/ Oggi su Canale 5 : curiosità sul film con Checco Zalone - proposte TV della serata (8 gennaio 2018) : Quo vado?, il film in onda su Canale 5 Oggi, lunedì 8 gennaio 2018. Nel cast: Checco Zalone ed Elena Giovanardi, alla regia Gennaro Nunziante. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:48:00 GMT)

Golden Globe 2018 - tutti i vincitori della 75ima edizione : Trionfo delle donne durante la 75ima edizione dei Golden Globe 2018 condotta da Seth Meyers dal Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills: scopriamo tutti i vincitori La lunga notte dei Golden Globe 2018 sarà ricordata sicuramente come l’edizione delle donne. Dal red carpet con le star di Hollywood fasciate in abiti scuri come segno di protesta contro gli abusi sessuali fino ai premi. Da Nicole Kidman a Meryl Streep, la statuetta dei Golden ...

La Wilier Triestina sceglie Ladispoli per la presentazione della stagione 2018 : Nella splendida cornice del castello Odescalchi di Ladispoli la Wilier Triestina Selle Italia ha presentato la sua squadra e gli obiettivi per il 2018. Sono due i progetti primari, quello dedicato ai ...

Minù : il Programma della Rassegna 2018 al Circolo degli Illuminati : Minù annuncia tutto il cartellone 2018 della sua Rassegna al Circolo degli Illuminati. Una Programmazione ben studiata che segue un principio di ricerca musicale preciso,... L'articolo Minù: il Programma della Rassegna 2018 al Circolo degli Illuminati su Roma Daily News.

Volley : Mondiali Maschili 2018 - questo il programma della prima fase : La Formula Il Campionato del Mondo maschile si disputerà in Italia ed in Bulgaria e si articolerà in quattro fasi distinte, con le prime due che si svolgeranno in entrambi i paesi; mentre la terza e ...

Isola dei Famosi 2018/ Concorrenti : Alessia Mancini in vacanza in montagna prima della partenza : L'Isola dei Famosi 2018 si avvicina a grandi passi e il pubblico attende con ansia di conoscere i Concorrenti: oggi arriverà la conferma della presenza di Francesco Monte?(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:42:00 GMT)

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 – Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo! Ok della FIS - due discese e un SuperG : Sono state Confermate le gare di Cortina d’Ampezzo valide per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La FIS ha dato l’ok definitivo, ispezione positiva sulle nevi venete che dal 19 al 21 gennaio ospiteranno una grande classica del Circo Bianco femminile. Si incomincerà il venerdì con il recupero della discesa libera cancellata in Val d’Isere, il sabato spazio ancora una discesa mentre il giorno seguente spazio a un SuperG. Le ...

I Giardini della Landriana cercano nuove guide per la stagione turistica 2018 : I Giardini della Landriana (Tor San Lorenzo, Roma) vogliono rafforzare il proprio staff e per la stagione 2018 ci sarà la possibilità di entrare a... L'articolo I Giardini della Landriana cercano nuove guide per la stagione turistica 2018 su Roma Daily News.

Short track - Europei 2018 : l’Italia cerca risposte importanti verso le Olimpiadi. Arianna Fontana stella polare della squadra : Dal 12 al 14 gennaio, sul ghiaccio di Dresda (Germania), andranno in scena gli Europei di Short track e sarà una sorta di prova generale per le nazionali del Vecchio Continente in vista dell’appuntamento olimpico di Pyeongchang, previsto nel mese di febbraio (9-25). L’Italia sarà come al solito guidata dall‘Angelo Biondo Arianna Fontana pronta a competere nella rassegna continentale per proiettarsi nel modo migliore ai Giochi. ...

Golden Globe 2018 - ecco i vincitori della 75esima edizione. Da Meryl Streep a Nicole Kidman - tutte le foto del red carpet : ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri‘ è il film vincitore della 75esima edizione dei Golden Globes. Il film di Martin McDonagh ha scalzato il favorito ‘La forma dell’acqua‘ di Del Toro e ha vinto il primo premio come miglior film drammatico. Inoltre due dei suoi protagonisti, Frances McDormand e Sam Rockwell, si sono aggiudicati i premi rispettivamente come miglior attrice e come ...

Mondiali 2018 - definito il calendario della prima fase : La Formula Il Campionato del Mondo maschile si disputerà in Italia ed in Bulgaria e si articolerà in quattro fasi distinte, con le prime due che si svolgeranno in entrambi i paesi; mentre la terza e ...