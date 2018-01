Icardi al Real | risponde Wanda FOTO

Mauro Icardi al Real Madrid?/ “Visite mediche già effettuate” - ma Inter e giocatore discutono del rinnovo : Mauro Icardi al Real Madrid? “Visite mediche già effettuate”, ma Inter e giocatore discutono del rinnovo. Le ultime notizie di calciomercato sul capitano nerazzurro(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 20:39:00 GMT)

“Icardi-Real Madrid - effettuate le visite mediche” : bomba o realtà? Tutti i dettagli : Le notizie che arrivano dall’estero non lasciano tranquilli i tifosi dell’Inter. In Inghilterra e in Spagna si continua a parlare di un imminente trasferimento di Mauro Icardi al Real Madrid già in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, l’attaccante argentino sarà il grande colpo di Florentino Perez per rinforzare la rosa di Zidane e per ‘rispondere’ all’acquisto di ...

Icardi massacrato : “ha attaccato i compagni dell’Inter!” Ma in realtà non andata è così… : L’Inter reduce da un altro pareggio dopo quello con la Lazio. I nerazzurri non riescono più a vincere e continuano a perdere terreno in classifica. Mauro Icardi ha provato ad analizzare il momento della squadra parlando ai microfoni di ‘Inter Tv’: “Abbiamo fatto una brutta partita, con la fortuna di andare in vantaggio. Bisogna lottare fino all’ultimo e con carattere per portare a casa il risultato. Alla fine ci è ...

Calciomercato Inter - Ausilio : 'Il Real Madrid su Icardi? Non siamo preoccupati' : - dice Ausilio a Premium Sport prima di Fiorentina-Inter -. Non c'è nessuna offerta, è uno di quei giocatori che stiamo attenzionando: se ci saranno le condizioni faremo qualcosa, ma sappiamo che ci ...

Calciomercato Inter : l’ “indizio” sul fronte Pastore che fa sognare i tifosi - pressing Real per Icardi : Calciomercato Inter – Questa sera l’Inter sarà impegnata sul campo della Fiorentina per il secondo anticipo della 20^ giornata di Serie, la prima del girone di ritorno. I nerazzurri vogliono iniziare con il piede giusto il 2018 dopo un dicembre da dimenticare. Sul fronte mercato ci sono da registrare due novità relative ad Icardi e Pastore. In merito al capitano nerazzurro continuano a circolare le voci di un Interesse sempre più ...

Inter - il Real Madrid fa sul serio per Icardi : proposto Benzema : Inter, il Real Madrid fa sul serio per Icardi: proposto Benzema Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter, IL Real Madrid FA SUL serio PER Icardi – L’Interessamento del Real Madrid per Mauro Icardi non sembra essere più fantamercato. I Blancos fanno sul serio per l’attaccante argentino e stanno ponendo le basi per una vera e propria trattativa ...

CALCIOMERCATO INTER/ News - il Real Madrid sempre su Icardi - ma bomber e club sono sereni (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime notizie legate al club di Luciano Spalletti: i nerazzurri non sono INTERessati solo a Matteo Politano del Sassuolo, ma cercano con insistenza anche Alfred Duncan.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Real su Icardi - l'Inter studia Chiesa : BENZEMA - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il Real Madrid potrebbe sistemare sul tavolo la carta Karim Benzema - anche se il francese resta un punto fermo per Zidane - per '...