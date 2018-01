' I grillini? Non capiscono nulla Mercoledì vedo Grillo' Cosa ha detto Proto a La Zanzara

Fico non è ancora candidato I duri grillini puntano i piedi : Roma Il silenzio di Roberto Fico tiene sulle spine Beppe Grillo e Luigi di Maio. Il presidente della commissione di vigilanza Rai, leader dell'ala ortodossa del M5S, non scioglie la riserva sulla ricandidatura. Quattro giorni dopo la scadenza del termine (3 gennaio), il deputato napoletano non chiarisce, se intende continuare l'avventura in Parlamento o concedersi una pausa sabbatica, puntando alle regionali in Campania del 2020 o alla ...

Improta - il Forattini del Movimento 5 Stelle - si candida : 'I grillini Non sono il male del mondo. Ho dato quell'equilibrio che mancava' : Poi in romanaccio aggiunge: "Non me pare che i 5Stelle siano il male del mondo, ho dato quell'equilibrio che mancava. Non ho contatti con i capi né c'è gente che mi suggerisce ciò che devo e non devo ...

Improta - il Forattini del Movimento 5 Stelle - si candida : "I grillini Non sono il male del mondo" : "Saranno 5000. Forse 10mila" i candidati alla parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Le voci nel mondo pentastellato si intrecciano mentre i vertici procedono alla scrematura dei nomi. A questo punto, oltre ai parlamentari che hanno in attivo già una legislatura, tanti saranno i nomi nuovi. Oltre ai giornalisti Paragone e Carese, è stato annunciato un nome di peso come quello del capitano Gregorio De Falco che disse al comandante ...

Di Maio e il nuovo Movimento 5 Stelle - rivolta tra i grillini. Il retroscena : 'Fico non si ricandida' : Il Movimento 5 Stelle cambia faccia e a molti non piace. Il nuovo statuto grillino prevede la possibilità di candidare indagati , un obolo di 300 euro al mese che gli eletti dovranno versare al ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Piepoli - Renzi vs Di Maio : i grillini ancora non convincono : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 11 dicembre 2017: intenzioni di voto, la crisi di Matteo Renzi e del Pd finito sotto la "quota Bersani". (Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 14:40:00 GMT)

Crozza-Berlusconi contro il M5S : “I grillini sono come i comunisti ma ‘nonnivori’ - mangiano anche i nonni” : Silvio Berlusconi, nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di Fratelli di Crozza – il programma di Maurizio Crozza in onda il venerdì in prima serata su Nove – si scaglia contro i grillini: “sono come i comunisti di 20 anni fa, ma peggio. Perché mentre i comunisti si limitavano a mangiare i bambini, questi qua si mangiano anche i nonni. sono “Nonnivori”, mi creda. I grillini si mangiano tutto: uomini, donne, bambini, nonni, ...

Roma - piazza vuota per Luigi Di Maio Ai grillini conviene non governare : Piazze piene e urne vuote, dicevano nella Prima Repubblica. Ora, nel 2017, per i 5 Stelle del candidato premier Luigi Di Maio potrebbe valere l'esatto contrario (almeno questo è l'auspicio dei pentastellati). La piazza di Montecitorio resta vuota e così salta la 'agorà' prevista del Movimento 5 Stelle. Uno smacco per i pentastellati Segui su affaritaliani.it

Il padre di Di Battista contro il M5S : "Amareggiato e tradito dai grillini - sono preoccupanti non rivoluzionari" : Mentre Alessandro annuncia il ritiro dalla politica per dedicarsi al figlio, ai viaggi e alla scrittura, il padre continua a fare politica modo suo. E di certo non a favore del M5S. Vittorio Di Battista va giù duro contro il movimento del figlio. L'ultimo so sfogo su Radio 1 durante "Un giorno da Pecora". "Mi sento deluso, ...

Berlusconi : 87% dei grillini non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi : "I grillini non hanno né arte né parte. Si fanno comandare da un comico e profittano della pochezza delle persone che hanno eletto in Parlamento. L'87 per cento di loro non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi quindi non ha mai lavorato. Vivono di politica e fuori dal Parlamento non sanno come campare". Lo ha detto Silvio Berlusconi durante l'intervista che gli ha fatto Alessandro Sallusti per ...

La polemica Io preferisco Di Maio a Berlusconi. E il centrosinistra dovrebbe allearsi con i grillini - non col centrodestra : Sinistra tafazziana Certo, a sentire Di Maio che vuole imitare Trump su alcune scelte di politica economica e fiscale, viene da sorridere. Ondivago, il gruppo dirigente grillino. Molto meno la sua "...

Non solo Di Battista - 14% grillini Non tornerà in Parlamento : "Non sarò certo io a fare barricate - assicura Bianchi - anche perché oggi lascerei il Parlamento relativamente giovane, tra 5 anni potrei trovare qualche problema in più a riaffacciarmi nel mondo ...

'Contrordine grillini! Il programma esteri non conta' - dice Di Maio l'amerikano : Roma. Il tour americano del candidato premier del M5s verrà ricordato per un'altra gaffe, che arriva dopo lo scivolone sul "dittatore venezuelano Pinochet". Lo sbocco sul Mediterraneo è la pulsione ...

Gasparri : “Di Maio non potrebbe fare neppure l’aiuto-idraulico. Andrà da Fabio Fazio? Marchettificio a favore dei grillini” : “Luigi Di Maio? Non lo chiamerei a casa nemmeno per sturarmi il lavandino“. E’ il corrosivo attacco che il deputato di Forza Italia, Maurizio Gasparri, pronuncia nei confronti del candidato pentastellato presidente del Consiglio, nel corso di Ecg Regione (Radio Cusano Campus). “Gli idraulici sono persone che devono avere una certa competenza” – rincara – “Di Maio potrebbe al massimo porgere a un ...