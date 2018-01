I fondi del bando Nidi disponibili pure per le imprese confiscate

fondi in manovra su Fca - le opzioni dell'ad : Domani sia Piazza Affari sia Wall Street diranno se la cavalcata delle azioni Fca è destinata a continuare oppure se, dopo il +20% registrato in quattro sedute e gli exploit del 2017 (+120% al Nyse e +...

fondi Ue - De Vincenti : dati Corte dei Conti del tutto superati : Roma, 5 gen. (askanews) - "Con riferimento agli estratti della Relazione della Corte dei Conti sui rapporti finanziari con l'Unione Europea riferiti oggi da fonti di stampa, segnalo che con ogni ...

Giovanni Pannozzo tra i candidati per il premio Persona dell'Anno 2017 a fondi : Diverse sono le regie di spettacoli teatrali messe in scena con diversi alunni di diversi istituti del comprensorio; ha realizzato videoclip, documentari e cortometraggi ed è giudice di diversi ...

Il fondista Francesco De Fabiani sul podio in Coppa del Mondo : ... nel 2015, vinse nel tempio del fondo di Lahti la gara più difficile del format per un fondista non nordico, la 15 chilometri classica, è tornato sul podio in Coppa del Mondo: terzo nella 15 ...

Ancora un episodio di Mala-Sanità all'Ospedale di fondi : l'intervento del M5S : La politica non tiene conto dei bisogni dei cittadini ma sembra molto più funzionale a sé stessa e da come si comportano i cittadini la cosa passa in secondo ordine, fino a che il problema non ci ...

Borsa - oltre la metà delle Spa quotate in mano a fondi esteri : (TeleBorsa) - Non si ferma l'avanzata degli investitori esteri in Italia, con più della metà delle aziende quotate stabilmente in mano agli stranieri . Anche se, complessivamente, il sistema ...

Gli ultimi quattro mesi della città di fondi : il bilancio quadrimestrale del sindaco De Meo : ... le proiezioni in 3D, l'allestimento del presepe artistico, mercatini, iniziative per i bambini, la mostra di pittura ispirata al cinema di De Santis, concerti e spettacoli con il coinvolgimento ...

Ministero dell'Economia ripartisce fondi anti usura per famiglie e imprese : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha messo a disposizione 27 milioni di euro in favore di imprese e famiglie a rischio usura. La cifra è stata erogata dal Fondo di prevenzione dell'usura a

Dirottava fondi pubblici del Comune sul suo conto corrente : funzionario nei guai : E' stato il sindaco ad accorgersi che qualcosa non quadrava: troppi mandati di pagamento erano strani, sospetti. I Carabinieri a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza...

fondi per il Delta ferito dalla bufera : Un ringraziamento particolare va al sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta , che già nelle ore successive agli eventi era stato con noi in visita nei comuni del Delta e si era da subito ...

Roma - pochi fondi per assicurazioni e riparazioni : i centauri della polizia locale rischiano di restare senza motociclette : I centauri della polizia locale di Roma Capitale restano senza motociclette. Tutto a vantaggio del commercio abusivo del Centro Storico, fenomeno che i vigili su due ruote avevano il compito di arginare. Già prorogato una volta, infatti, il 31 dicembre scadrà l’accordo per l’utilizzo in comodato gratuito delle tredici moto Yamaha XT660R di cui il Corpo capitolino era riuscito a dotarsi nel maggio 2016, grazie all’interessamento dell’ex ...