: Hyundai Nexo, il suv a idrogeno made in Korea debutta al Ces – FOTO - silviabest77 : Hyundai Nexo, il suv a idrogeno made in Korea debutta al Ces – FOTO - Cascavel47 : Hyundai Nexo, il suv a idrogeno made in Korea debutta al Ces – FOTO - focus_motori : Hyundai presenta Nexo, il Suv fuel cell sempre più autonomo - - focus_motori : Hyundai presenta Nexo, il Suv fuel cell sempre più autonomo - - thexeon : Hyundai, si chiama Nexo il nuovo SUV a idrogeno -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2018) La casa coreana ha reso noti al CES di Las Vegas nome e caratteristiche tecniche del suo sport utility eco friendly, che andrà in commercio già da quest’anno. Avrà alimentazione atramite fuel cell e trazione elettrica, con un’autonomia di 600 chilometri: 170 in più rispetto alla già nota Tucson fuel cell. Il motore ha 135kW di potenza (l’equivalente di 184 cavalli), che garantiscono uno 0-100 orari in 9,5 secondi. Laè lunga 4,67 metri, e può contare su una serie di dispositivi di assistenza alla guida come il Lane Following Assist e l’Highway Driving Assist, rispettivamente il mantenimento della corsia e la regolazione automatica della velocità, nonché il monitor per l’angolo cieco: le immagini laterali e posteriori del veicolo quando si cambia carreggiata vengono trasmesse su un piccolo schermo. L'articolo, il suv a ...