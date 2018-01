Grazie a Qualcomm gli speaker di Cortana potranno essere più numerosi

: Gli auricolari wireless saranno più smart e dureranno di più, grazie a questo nuovo chip Qualcomm… - floryn90 : Gli auricolari wireless saranno più smart e dureranno di più, grazie a questo nuovo chip Qualcomm… - il_Bulgaro : Ecco il futuro delle cuffie wireless grazie a #Qualcomm! #SpazioiTech - CarloCoppola94 : Ecco il futuro delle cuffie wireless grazie a #Qualcomm! #SpazioiTech - GazzolaNick : Ecco il futuro delle cuffie wireless grazie a #Qualcomm! #SpazioiTech - albertodami1987 : Ecco il futuro delle cuffie wireless grazie a #Qualcomm! #SpazioiTech -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di martedì 9 gennaio 2018) Il mercato degliintelligenti ovvero dotati di assistenti vocali è in crescita e nell’immediato futuro è destinato ad aumentare ancora di più in maniera sensibile. Tuttavia, mentre Google con Assistant e Amazon con Alexa stanno davvero facendo un gran lavoro con tanti investimenti e partnership con OEM importanti,sembra ancoraindietro rispetto ai suoi rivali. Al momento infatti è supportato da solo uno, Invoke, che sicuramente non basta per allinearsi alla concorrenza e offrire agli utenti una vasta gamma di prodotti. Al CES 2018,ha annunciato che l’assistente vocale di casa Redmond è adesso compatibile con la propria piattaforma Smart Audio. Questa è fondamentale per l’aspetto hardware e offrirà ben presto ai produttori maggiori vantaggi e una maggiore semplicità per commercializzare altoparlanti con. Quindi, con ...