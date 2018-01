Grasso e l' abolizione delle tasse universitarie Una misura intelligente?

: RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima Retta via. Polemiche sull’abolizione delle #tasse #università di #Grasso. E si parla di rifinanziar… - xronika05 : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima Retta via. Polemiche sull’abolizione delle #tasse #università di #Grasso. E si parla di rifinanziar… - Virus1979C : RT @furiacervelli: La campagna elettorale entra nell’#università: è scontro sulle #tasse dopo la proposta di #grasso. Ecco come funziona in… - eizaghi : Abolizione delle Tasse universitarie? Polemica tra Grasso e Fedeli - Viejo_Topo : RT @ilmanifesto: #ilmanifesto #laprima Retta via. Polemiche sull’abolizione delle #tasse #università di #Grasso. E si parla di rifinanziar… - ninogeremicca : Mi chiedo: ma chi è il genio in #LiberieUguali a cui è venuto in mente, con tutti i problemi in Italia, di mettere… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di martedì 9 gennaio 2018) La proposta di abolire lein tutte le università pubbliche promossa Pietro, leader di Liberi e Uguali, ha suscitato un vespaio di polemiche da parte di diversi esponenti, politici e non. Laè stata criticata in quanto “favorisce i ricchi e i fuoricorso come Di Maio”, come scrive in suo tweet Simona Malpezzi, parlamentare del Partito Democratico nonché componente della Commissione “Cultura, scienza ed istruzione”, ma anche perché “non dobbiamo regalare l'università ai ricchi, ma aiutare i poveri ad andarci”, come sostiene Tommaso Ninnicini, docente ordinario all’Università Bocconi. Il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha invece azzardato che la proposta disia “alla Trump”, sostenendo che "se non saranno le famiglie a pagare leper i propri studenti, sarà l’intera collettività a doverne pagare le spese", ...