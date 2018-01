: #BreakingNews Grasso: alleanze? Non tradiremo valori - CybFeed : #BreakingNews Grasso: alleanze? Non tradiremo valori - NotizieIN : Grasso: alleanze? Non tradiremo valori - VperPISCICELLI : Grasso voi non ve lo ponete il problema delle alleanze dopo l'elezione na noi si #DiMartedi - Luca_Scaro : Grasso... almeno il coraggio di dire che escludi alleanze con la destra...un pò di palle su#DiMartedi - l_patrizia : @ndiamobenemolto @CiccioRatti In sostanza Grasso ha detto che non esclude alleanze con chi condivide il programma d… -

"Noi noni nostrie principi, quelli per cui siamo in campo per difendere i cittadini. Non ci poniamo il problema dellesuccessive. Andiamo da soli, senza liste di appoggi e partitini". Lo dice, leader di Liberi e Uguali, su La7. Il voto a LeU favorirà Salvini? "No, Salvini lo ha aiutato Renzi nel momento in cui non ha fatto trattare lo Ius soli in Senato", sostiene. Poi precisa: con Renzi nessun "rancore", "il distacco dal Pd è politico". Dove mi candido? "Certamente in Senato, ma non so dove".(Di martedì 9 gennaio 2018)