GQ Best Dressed Men 2018

(Di martedì 9 gennaio 2018) Abbiamo scelto. Come ogni anno, la redazione di GQ ha selezionato i 30 uomini italiani che meglio rappresentano l’eleganza. Sono iMen, ai quali si dà un riconoscimento allo stile più che alla moda. Non troverete, quindi, fashion victim, ma uomini che si fanno notare per la loro complessità. Alcuni di loro sono abituati a essere giudicati per lo stile, altri no. Alcuni di loro sono abituati a essere sotto i riflettori, altri no. Tutti rappresentano l’anima di GQ. Anzi le anime di GQ, perché GQ come nessun altro giornale mette insieme e in connessione le passioni maschili: sport, cinema, arte, musica, moda, motori, design. La selezione di trenta uomini più eleganti pesca in questi mondi. Sulle nostre pagine infatti, da sempre, queste passioni sono tenute insieme dallo stile e dalla ricerca dello stile. Che è esattamente ciò che ilMen cerca di valorizzare. Il ...