Gorogoa - recensione

: Gorogoa, più di un mondo in una finestra. #recensione - Eurogamer_it : Gorogoa, più di un mondo in una finestra. #recensione - StarGame_Switch : RT @Multiplayerit: Dopo uno sviluppo lungo oltre 7 anni, l'opera prima di Jason Roberts è finalmente arrivata! - Multiplayerit : Dopo uno sviluppo lungo oltre 7 anni, l'opera prima di Jason Roberts è finalmente arrivata! - Multiplayerit : Un mondo meraviglioso nella recensione di Gorogoa -

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 9 gennaio 2018) Longevità, unicità e spoiler.tocca in profondità tre questioni sempre più importanti per parecchi media e assolutamente impossibili da ignorare quando si parla di videogiochi. È giusto bollare come degno un gioco in base al rapporto tra ore di divertimento garantite e prezzo? Si può lodare un'opera solo attraverso un discorso quantitativo? Se così fossesarebbe un gioco agli occhi di molti da ignorare ma questo sarebbe assolutamente un errore gravissimo e le ragioni si ricollegano direttamente alla seconda questione: l'unicità.Non fraintendeteci, non vogliamo assolutamente affermare che gli unici prodotti degni di attenzione siano quelli che riescono effettivamente a rivelarsi originali in tutto e per tutto. Negli ultimi anni è evidente come sia sempre più difficile trovare qualcosa di assolutamente unico. Si sono esplorati tantissimi generi, più combinazioni possibili ...