Google Assistant invade il CES 2018 | TV | auto | speaker con display | cuffie e smart hub

LG presenta ufficialmente nuove TV 4K OLED e Super UHD con Google Assistant e Alexa : LG presenta al CES 2018 la lineup TV 2018, con OLED 4K e Super UHD LCD. AI protagonista grazie a ThinQ, Google Assistant e Amazon Alexa.

La gamma di TV OLED LG. Google Assistant e un nuovo processore le novità"meta name="csrf-param" content="authenticity_token : Ci sono invece le altre funzioni già annunciate: supporto a 120 fps per contenuti in streaming e da tuner (ma non da HDMI), gestione di tutti i formati HDR e anche due nuove soluzioni chiamate HLG ...

Google sarà presente al CES 2018 per pubblicizzare Google Assistant : Pare che al CES 2018 di Las Vegas il team di Google abbia in progetto di dare grande risalto all'assistente virtuale dell'azienda

Disponibile Google Assistant in italiano per iPhone e iPad : link download ed utilità : Ecco Disponibile Google Assistant per iPhone e iPad, scaricabile gratuitamente sull'App Store. Stiamo naturalmente parlando della versione italiana, arrivata da qualche settimana anche nell'ambito dei dispositivi Android (anche se la diffusione non sembra ancora aver raggiunto un grado capillare). Non dobbiamo neppure meravigliarci troppo, visto che a margine dello scorso Google I/O era già stato anticipato l'assistente intelligente di Big G ...

Tempo di bilanci per Google : un 2017 fecondo per Google Assistant e Google Home : Big G fa un resoconto sull'anno terminato: in attesa del CES 2018, l'azienda sostiene che il 2017 sia stato un anno d'oro sia per Google Assistant, sia per Google Home.

Google aggiorna la lista di partner che offrono integrazioni a Google Assistant : Google aggiorna la lista di servizi di terze parti integrati in Google Assistant, le cui capacità stanno crescendo molto rapidamente

Ride to CES : una ruota di e-bike con Google Assistant accompagnerà un ciclista da New York fino alla fiera : Electron Wheel, la ruota per e-bike con Google Assistant, accompagnerà un ciclista da New York fino al CES di Las Vegas.

Google aggiorna l'SDK di Assistant per supportare i device di terze parti : Google ha annunciato una nuova serie di aggiornamenti per il Google Assistant SDK. Scopriamo insieme quali sono le novità

Da oggi la vostra voce vale di più : Google Assistant abbraccia nuovi sistemi di smart home : Di Google Assistant conosciamo solo una parte delle sue potenzialità. D'altronde in Italia è disponibile da poco più di un mese mentre in […]

Modalità verticale obbligatoria per Google Assistant su tablet : Google Assistant obbliga gli utenti dei tablet a fruire di un'esperienza d'uso "a Modalità verticale", a differenza di quanto accade sugli smartphone.

"Hey Google" è ora la nuova parola d'ordine di Google Assistant : Un paio di mesi fa, sulla base di alcuni indizi trovati all'interno dell'app di ricerca Google per gli smartphone Android, si era ipotizzato che la casa di Mountain View volesse cambiare la parola d'ordine necessaria a risvegliare il suo assistente digitale Assistant — dall'imbarazzante "Ok Google" a un leggermente più neutro "Hey Google". Ebbene sembra che la società sia finalmente pronta al ...

Nuovo comando vocale per richiamare Google Assistant come Siri su Huawei - Samsung - Asus - Honor : Tutti coloro che hanno cominciato ad utilizzare l'assistente vocale Google Assistant da qualche settimana sanno bene che per richiamare la funzione è necessario, dopo aver tenuto il pulsante Home del telefono premuto, dire semplicemente "Ok Google". In questo modo il segretario virtuale inizia a rispondere ai nostri comandi e svolgere le funzioni richieste. A questa modalità di richiamo, se ne sta aggiungendo un'altra progressivamente che non ...

"Hey Google" di Assistant è ora disponibile su più smartphone Android : Sono sempre più numerosi gli smartphone Android a bordo dei quali è possibile utilizzare "Hey Google" per avviare Assistant.

Novità spostamenti Google Assistant in italiano : come attivare su Samsung - ASUS - Huawei e Honor : Introdotta un'altra funzione smart su Google Assistant in italiano, proprio nel mentre si è allargata la cerchia dei dispositivi (inclusi quelli equipaggiati con Android Lollipop, ed anche i tablet) su cui è possibile attivarlo. Il riferimento è all'opzione 'Getting around', che vi fornirà la soluzione più adatta a voi nel caso in cui intendiate raggiungere il vostro posto di lavoro o qualsiasi altro luogo di interesse attraverso i mezzi ...