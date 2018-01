Global warming | tartaruga verde della Grande Barriera Corallina a rischio

Riscaldamento globale - il climatologo Franco Prodi : "Il Global warming non c'entra con il buco dell'ozono" : La notizia è questa: dal 2005 ad oggi il "buco dell'ozono" si è ridotto del 20%. E la Nasa stima che possa addirittura chiudersi entro il 2060. E' sicuramente di quelle per cui festeggiare. E per finirla di parlare a vanvera di "Riscaldamento globale". "I due fenomeni - spiega su Il Giorno il climat

Il Global warming è sempre più grave : il freddo estremo degli USA non deve ingannare - i dati sui cambiamenti climatici sono impressionanti : Con un apparente aumento nella frequenza dei giorni nevosi, delle condizioni di “blizzard” e delle condizioni di circolazione ghiacciate, non sorprende che stia nascendo la convinzione comune secondo cui il cambiamento climatico non sta avvenendo. Prima del Capodanno 2018, il presidente americano Donald Trump ha twittato che le previsioni di temperature rigide da record per l’ultimo dell’anno sono una prova del fatto che il cambiamento climatico ...

Con 'Global warming' Terra più arida e a rischio incendi : Senza un freno al riscaldamento globale il mondo sarà molto più arido e quindi più vulnerabile a siccità e incendi. Lo suggerisce un nuovo studio pubblicato su Nature Climate Change secondo il quale se la temperatura terrestre aumenterà di 2 ...

Clima - i nuovi dati sui cambiamenti climatici dimostrano che il Global warming non s’è mai fermato : spiegata l’anomalia 1998-2012 : Un’apparente pausa nel riscaldamento globale che ha creato una polemica decennale non ha mai avuto luogo, secondo i nuovi dati. Tra il 1998 e il 2012 si pensava che il mondo avesse registrato un aumento più lento delle temperature. Questa ‘pausa’ è stata indicata dagli scettici sul Clima come un segno che il Clima è meno sensibile ai gas serra di quanto si pensasse in precedenza. Ma una nuova ricerca suggerisce che la cosiddetta interruzione del ...