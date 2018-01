Gli auguri del Milan a Rino Gattuso | “un esempio per tutti”

: @cristianavai3 @RosarioGaletti @patbon1951 @danver11 @erne1976 @raffaellabru @MonicaRossoNera @elviraspagnuolo… - filosignorante : @cristianavai3 @RosarioGaletti @patbon1951 @danver11 @erne1976 @raffaellabru @MonicaRossoNera @elviraspagnuolo… - divinguarini : #Ancelotti fa gli auguri a #Gattuso per i suoi 40 anni con una lettera. Ecco le parole dell'ex tecnico rossonero… - DavideDellAnno : Vorrei capire che problemi hanno le persone che continuano a mandarmi gli auguri di Natale e Capodanno - nayebagha : RT @CagliariCalcio: Auguri speciali in casa rossoblù: compie oggi gli anni l'immenso capitano, Daniele #Conti ???? - InvincibiliGli : RT @KalamandRay: Auguri Ivan Gennaro Gattuso detto Ringhio 'perché meno gli avversari'. Auguri 'chi cazzo ti credi di essere solo perché se… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 9 gennaio 2018)compie 40 anni ed il, sulla sua pagina web, gli dedica uno sincero. “Giocatore prima, allenatore poi.di umilta’, determinazione e ambizione, sia in campo che fuori – si legge sul sito Internet dei rossoneri – E’ questa l’immagine piu’ rappresentativa del nostro Mister,, che oggi festeggia il suo 40° compleanno. E lo fa in un modo speciale. Non sono bastati i 10 trofei conquistati con la maglia del, perche’e’ tornato con altre vesti, quelle dell’allenatore. E’ ripartito dalla Primavera rossonera nel corso dell’estate, per poi fare il grande salto e prendere il timone della prima squadra. Un leader, un vincente, un tecnico in grado di dare una sterzata alla stagione rossonera”. “Dopo il rocambolesco pareggio di Benevento e il ko di Verona il ...